Am Samstag, 14. November lädt die Stadtverwaltung von 15 Uhr bis 16 Uhr zu einer Schnupperstunde „Waldbaden“ ein. Ein weiterer Probiertermin ist am Mittwoch, 25. November, von 17.30 bis 18.30 Uhr. Der Treffpunkt ist auf dem Friedwald-Parkplatz, Eichberghof 1 in Münsingen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Teilnehmer werden darum gebeten, an festes Schuhwerk zu denken und ein Sitzkissen mitzubringen. Das Abstandhalten ist im Wald gut möglich, dennoch soll eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter (0 73 81) 182 168 oder per E-Mail an rebecca.hummel@muensingen.de . Bei diesen Terminen gibt Martin Rothmann einen spannenden Einblick in das Waldbaden. Der Wald bietet die passende Umgebung zum Loslassen und Kraft tanken.