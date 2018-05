Grundschule Markungsputzete der Grundschule

Auingen / ab

Die Markungsputzete der Grundschule am Hardt in Auingen konnte bei angenehmer Witterung erfolgen. Viele der 190 Schüler aus den Klassen 1 bis 4 brachten von zu Hause eigene Handschuhe und blaue Mülltüten mit, um diese traditionelle Frühlingsaktion in den Auinger Straßen vorzunehmen. Ortsvorsteher Eckart Ludwig hatte zusätzlich zur Ausrüstung noch Eimer und Greifzangen bereitgestellt.

Jede Klasse war von Rektor Georg Barfuß für ein bestimmtes Gebiet eingeteilt. Schon bald entdeckten die Schüler in den Rinnen der Gehwege unzählige Zigarettenstummel, die sofort im Müllsack verschwanden. Einige Kinder machten es sich zur Aufgabe, diese zu zählen. Am Ende waren sie über 500 gekommen.

Mit den Zangen konnten auch kleine Papierfetzen und Pappe aufgelesen werden. Zerbrochene Glasflaschen und Scherbenstücke sammelten die Kinder in den Eimern, die mit der Zeit sehr schwer zu tragen waren.

Voller Eifer gingen alle auf Müllsuche. Passanten, die zufällig die Schüler sahen, lobten ihren Einsatz. Ein Kind holte mit seiner Greifzange aus einem Abflussschacht eine vollständige Packung Schokokuchen heraus. Somit wurde der Abfluss von Unrat befreit.

Stolz präsentierte ein anderer Schüler einen durchnässten Flummi-Ball, mit dem er auch in Zukunft gerne spielen möchte.

Nur mit den Handschuhen konnten verrostete Eisenteile und verstreute Plastikverpackungen aufgehoben werden. Auch die Bananenschale auf dem Gehweg kam in den Müllsack. Etwas unappetitlich war für die Schüler die Begegnung mit Hundekot, der immer wieder zu einer Tretmine werden kann. Eine alte heruntergekommene Tonne ließen die Schüler dann doch lieber stehen, da sie zu groß war. Sie hatten schon genug zu schleppen mit ihren vollen Müllsäcken und den schweren Eimern.

An der Turn-und Festhalle stand ein großer Container, in den jede Klasse ihren gesammelten Müll abladen konnte. Nicht wenige Kinder staunten über den riesigen Müllberg, der dort zustande gekommen war.

Im Schulhaus hatten Rektor Georg Barfuß und Ortsvorsteher Eckart Ludwig eine Belohnung für die tatkräftige Hilfe der Schüler bei der Frühlings-Putzete vorbereitet. Jetzt schmeckten die Brezel und das Getränk. Mit dieser Aktion wurde wieder einmal das gute Verhältnis zwischen dem Ortschaftsrat und der Grundschule am Hardt in Auingen deutlich.