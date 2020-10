„Wird dieses Jahr Euer Ferienprogramm überhaupt stattfinden?“ Das war wohl eine der häufigsten Fragen, die den Mitarbeitenden der „Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH“ (HnM) im „Corona Sommer“ gestellt wurde. „Eine gefühlt lange Zeit konnten wir darauf nicht wirklich eine Antwort geben. Spürbar war nur der Wunsch vieler Eltern nach Abwechslung und Entlastung. Nur allzu gut konnten wir dies nachfühlen“, berichtet Anja Mahler von den HnM. Besonders für Eltern von Kindern mit einer Behinderung ist dieses Ferienprogramm seit vielen Jahren eine Möglichkeit, Zeit und Raum zum Aufatmen und Auftanken zu schaffen. Und auch für berufstätige Eltern werden solche Angebote immer wichtiger. Die verlässlichen Betreuungszeiten von 9 bis 16 Uhr können vielfältig genutzt werden.

So hat sich das Team der HnM auf den Weg gemacht und überlegt, gegrübelt, geplant, organisiert, geschrieben, zusammengefasst und festgestellt, dass es vielleicht doch gar nicht so schwierig ist: Die Lockerungen der Corona-Auflagen haben es noch einmal deutlich erleichtert. Kurzfristig wurden die Eltern informiert – die Freude darüber war überwältigend. Zu gewohnten Zeiten kamen die Kinder zum Spielen, Toben, Bauen, Basteln und einfach nur Spaß haben. Das Buffetessen, das durch Corona zur Pflicht wurde, war plötzlich ziemlich interessant und cool.

Die beliebten Schwimmbadbesuche wurden durch wilde fröhliche Wasserschlachten ersetzt und die Tagesausflüge durch Schatzsuchen und Schnitzeljagden in Mariaberg. Das etwas andere Ferienprogramm fiel plötzlich gar nicht auf. „Klitzekleine Bedenken im Vorfeld waren schnell verflogen. Unser Team der Betreuer und Betreuerinnen könnte man an dieser Stelle wie folgt beschreiben: flexibel, spontan, aufgeschlossen und engagiert! Ohne sie wäre unser Ferienprogramm niemals so reibungslos verlaufen“, betont Sandra Kunzelmann von der HnM. Die Planung für das kommende Jahr steht bereits in den Startlöchern und vielleicht werden sogar Dinge aus dem diesjährigen Corona-Ferienprogramm übernommen.