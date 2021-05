Auf der Gemarkung der Stadt Münsingen werden ab sofort bis Ende November 2021 Kartierungen von Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie, weiteren Tieren (Vögel, Insekten) und Pflanzen durchgeführt. Die Kartierungen finden auf wenigen Stichprobenflächen überwiegend im Außenbereich der Gemeinde statt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen.

Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten (nach § 52 Naturschutzgesetz). Die Kartierenden betreten nur Grünlandflächen und Wald im Außenbereich beziehungsweise nutzen das vorhandene Wegenetz. Die von der LUBW beauftragten Personen haben eine Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit sich führen, um sich zu legitimieren.

Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände unterwegs, der gebotene Mindestabstand wird eingehalten. Bei der Kartierung werden in jedem Fall die derzeit geltenden Vorgaben zur Kontaktbeschränkung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten, heißt es in einer Mitteilung.

Vielfältige Aufgaben

Die LUBW hat vielfältige Aufgaben. So betreibt die Landesanstalt landesweite Messnetze für Luft, Wasser, Boden und Radioaktivität. Kartierungen von Fauna und Flora liefern Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft. Beobachtet werden auch die regionalen Auswirkungen des Klimawandels. „Die medienübergreifende Umweltbeobachtung gibt uns Auskunft über den Zustand der Ökosysteme. Wir untersuchen Lärm und elektromagnetische Felder. In Umweltproben wird die chemische, radiologische oder biologische Zusammensetzung analysiert. Bei Bedarf initiieren wir auch die Entwicklung neuer analytischer Verfahren“, heißt es auf der Internetseite der LUBW, die zugleich beratende Funktionen ausübt und viele Messdaten der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.