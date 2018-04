Schützenverein Lobenswerte Bilanz

Auingen / swp

Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung des Schützenverein Auingen 1924 im Schützenhaus statt. Vorsitzender Edgar von Bastineller begrüßte zahlreiche Gäste, darunter den Oberschützenmeister der Schützengilde Mieders/Tirol Andreas Leitgeb, den ersten Schützenmeister Franz Schilcher und Schützenrat Bernhard Wild. Zur Schützengilde Mieders pflegen die Auinger seit 1975 eine Patenschaft. Begrüßt werden konnte der Bürgermeister der Stadt Münsingen, Mike Münzing, der Ortsvorsteher der Gemeinde Auingen Eckart Ludwig und der Vertreter der Jägervereinigung Münsingen, Kreisjägermeister Martin Balz.

Zur Tagesordnung gehörten neben den Berichten die Wahlen des 2.Vorsitzenden und des Ausschusses. Der bisherige 2. Vorsitzende Erhard Holzschuh stand für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Ihm folgt mit einstimmigem Wahlergebnis Bernd Zeifang aus Auingen.

Im Ausschuss stehen die bewährten Mitglieder weiterhin zur Verfügung. Steffen Schmauder, der für seine Leistung als Kassierer Lob und Anerkennung erfahren durfte, stand im Mittelpunkt von Geschäftsbericht und Kassenprüfung. Grußworte wurden von Bürgermeister Mike Münzing, Eckart Ludwig und Andreas Leitgeb an die Versammlung gerichtet. In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr zog der Vorsitzende dann sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine sehr ermutigende Bilanz, auch, weil sich der Finanzhaushalt mehr als zufriedenstellend entwickelt hat. Seit Herbst 2016 ist der Verein schuldenfrei. Die 1. Mannschaft Luftgewehr wird in der kommenden Saison in der Kreisoberliga antreten. Gute Erfolge wurden auch von den Großkaliberschützen auf Kreis- und Bezirksebene erreicht. Aus diesem Sportbereich wurden bei der Bürgerehrung der Stadt Münsingen zahlreiche Schützinnen und Schützen geehrt.

Der von Bürgermeister Mike Münzing vorgenommenen Entlastung war der Bericht der Kassenprüfer (Diana Eyb und Franz Fischer), die dem Kassierer eine tadellose und äußerst zielführende Kassenführung bescheinigten, vorausgegangen.

An diesem Abend hieß es zahlreiche Mitglieder zu ehren. Verbandsehrungen und zahlreiche Ehrungen des Vereins galt es zu überreichen. Nach Ende des offiziellen Teils stand die Pflege von Tradition und Brauchtum im Vordergrund.

Erfreulich viele Auinger Schützen verweilten an diesem Abend länger als sonst im Schützenhaus. Tiroler und „Älbler“ haben an diesem Abend noch viele Gespräche zu den 50. Jubiläumsfeierlichkeiten der Schützengilde Mieders im August dieses Jahres geführt. Ein Jubiläum, auf das sich alle freuen und das von der Stadtkapelle Münsingen musikalisch umrahmt werden wird. Frohsinn und ungezwungene Heiterkeit rundeten die harmonische Jahreshauptversammlung ab.

Die Geehrten im Einzelnen (Württembergischer Schützenverband/ Deutscher Schützenbund): 10 Jahre Mitgliedschaft: Gerd Bayer, Pia Holzschuh, Florian Holzschuh, Thomas Misic. 20 Jahre Mitgliedschaft: Petra Brede, Daniel Knupfer. 25 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Brändle, Klaus Dürr, Erhard Müller, Reinhardt Mann, Nikolaus Kroh, Steffen-Marc Jahn. 40 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Schmid, Helga Schmucker.