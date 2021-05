Mitten in der Umsetzung seines Projekts in Form eines schriftstellerischen Lebenswerks steckt der Hayinger Autor Karl Wilhelm Schmitt. Er lebt mit seiner Frau Elvira seit 1999 in Anhausen in einem sicher vielen Freunden des Lautertals bekannten Haus, das fast am Ortsende unmittelbar unterhalb der Sc...