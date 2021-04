Das Verbrechen hat sich in Gomadingen unterhalb des Sternbergs eingenistet – glücklicherweise ohne sich in der Kriminalitätsstatistik niederzuschlagen, denn die seit kurzem in der Gemeinde lebende Autorin Ingrid Zellner schreibt zwar Kriminalromane, doch ihre Mörder und Straftäter existieren u...