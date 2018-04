Rotary Club Lernen und Lachen

Münsingen / swp

Vor kurzem fanden sich 17 junge Leute zwischen 18 und 28 Jahren auf der Sonnenmatte in Erpfingen zum RYLA-Seminar zusammen. RYLA, Rotary Young Leadership Award, nennt sich ein weitgestecktes Format, das Rotary International jungen Leuten anbietet: Es handelt sich um Seminare für künftige Führungskräfte. Der Rotary Club Münsingen veranstaltete zusammen mit Clubs aus Reutlingen und Tübingen zum sechsten Mal ein solches Seminar in der Region.

Anstatt das herrliche Frühsommer-Wetter zu genießen, saßen die jungen Leute im großen Konferenzraum, lauschten interessiert den Vorträgen, brachten sich ein und diskutierten intensiv. Wolf J. Lehner, Präsident des Münsinger Clubs, begrüßte die bunt gemischte Gruppe aus Schülern, Studenten, Auszubildenden und Arbeitnehmern. Er erläuterte, dass Rotary die weltweit älteste Serviceclub-Organisation ist und stellte die Prinzipien von Rotary, insbesondere die Vier-Fragen-Probe, als ethisches Grundgerüst vor.

Den Reigen der hochkarätigen Vorträge eröffnete Dr. Stephan Schlensog, Generalsekretär des Weltethos-Instituts in Tübingen, mit dem Thema „Ethik als Erfolgsfaktor in Unternehmen“. Nach dieser eindrücklichen Einstimmung beleuchtete Reinhold Reisinger die Gefahren sozialer Verwerfungen durch Industrie 4.0 und überlegte, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Lösung wäre. Er betrachtete auch manche Gefahren von Big Data. Wolf J. Lehner zeigte an Beispielen, wie sehr die Lösung von Konflikten von erlernten, kulturtypischen Verhaltensmustern abhängt und wie unterschiedlich die Herangehensweise an Konfliktlösungen weltweit ist. Und er stellte den Teilnehmern ein bewährtes Modell zur Lösung transkultureller Konflikte vor. Doch galt auch hier, wie er bereits in seiner Einleitung sagte: „In einem Seminar von eineinhalb Tagen können wir nur Impulse, keine fertigen Lösungen bieten.“

Noch mehr als während und nach den Vorträgen sprudelten die intensiven Fragen der Teilnehmer in den anschließenden Workshops. Heidi Holzschuh gab einen Workshop zu Selbstmanagement und Selbstführung, Wolf J. Lehner einen zu Motivation und Lars Schweizers Thema lautete „Eigenvermarktung durch Google“. Spielraum für stimmliche Experimente bot der Workshop von Matthias Fuchs. Unter dem Titel „Use your voice“ konnten die Teilnehmer Zusammenhänge zwischen Stimme, Rollenbewusstsein und Rollengestaltung selbst erkunden und erproben. Zum Ausklang gab es am Samstag bis weit in die Nacht ein riesiges Lagerfeuer, an dem noch lange über das Gehörte und Erlebte diskutiert wurde.

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen einer Firmenbesichtigung. Schon früh empfing Jürgen Eißmann von Eissmann Group Automotive die ganze hellwache Gruppe zu einer sehr speziellen Führung durch das Unternehmen. Noch einmal wurde deutlich, dass ethisches und wirtschaftliches Verhalten sehr wohl zusammenpassen.

Aber warum bringen sich die Mitglieder von Rotary ehrenamtlich und intensiv ein ganzes Wochenende lang für eine solche Veranstaltung ein? Ganz einfach: Ethisches Verhalten und Fairness im beruflichen und persönlichen Umfeld, Toleranz und das Erkennen des Wertes von Freundschaft sind ihnen wichtig und sie wollen es an junge Leute mit Potenzial weitergeben.

Und so bedankte sich Janina, eine Teilnehmerin, am Ende der Veranstaltung mit den Worten: „Es ist schön, dass es solche Veranstaltungen gibt und Menschen, die sich so dafür engagieren. Die Philosophie von den Rotary ist wirklich überzeugend und es war äußerst spannend für mich, diese etwas näher kennengelernt zu haben.“

Junge Leute, die nächstes Jahr zwischen 18 und 28 Jahre alt sind, können sich schon jetzt über die Website des Rotary Clubs Münsingen unverbindlich bewerben. Welche Themen an welchem Wochenende im Frühjahr 2019 auf dem Programm stehen, wird in einigen Monaten von Rotary entwickelt.