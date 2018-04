Veranstaltung Lebensfreude und Leichtigkeit vereint

Münsingen / Maria Bloching

Rund 120 junge Tänzerinnen und zwei Tänzer brachten am Sonntag den Frühling, Lebensfreude und Hoffnung in die Münsinger Albklinik. Zum 14. Mal führte die Schule für Tanz Gitte Wax ihre Matinée „Frühlingstänze im Grünhaus“ durch, dieses Mal insbesondere unter dem Eindruck der Schließung der Geburtshilfestation. Denn viele der Kinder und Jugendlichen haben hier das Licht der Welt erblickt, deshalb war es ihnen ein besonderes Anliegen, mit ihren intensiven Ausdruckstänzen ein besonderes Signal zu setzen.

Welttag des Tanzes

„Es gehört zum Grundkonzept meiner Schule, den Tanz als Ausdrucksmöglichkeit der Persönlichkeit nicht nur im Studio, sondern draußen in der Welt zu nutzen“, betonte Gitte Wax. Mit HipHop und Ballett vereinten die begeisterungsfähigen Akteure Lebensfreude, Lernen und Leichtigkeit, sie bedienten sich am Welttag des Tanzes diesem genialen Medium, um nicht nur auf sich selbst, sondern auf Lebenssituationen aufmerksam zu machen.

Getanzt wird auf der ganzen Welt, um Barrieren abzubauen und Menschen mit der universellen Sprache des Tanzes zusammenzubringen. Denn der Tanz gibt vor allem Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihrer natürlichen Neugierde mental und körperlich nachzuspüren, sie trainieren damit ihr logisches Denken, ihre körperliche Kondition, ihre koordinativen und nicht zuletzt auch ihre sozialen Fähigkeiten. In der Gruppe wollen sie lernen und gemeinsam weiterkommen, schließlich das Gelernte in der Öffentlichkeit mit viel Motivation und aus ihrer inneren Freiheit heraus präsentieren.

Für viele von ihnen wurde dieser Auftritt am Sonntag zur Mutprobe, umso aufgeregter ging es im Grünhaus zu. Es galt nicht nur, anspruchsvolle Choreografien zu präsentieren, sondern die Tänze mit Leben zu füllen. So haben die jungen Tänzerinnen und Tänzer im Vorfeld nicht nur vorgegebene Tanzschritte gelernt, sie durften auch eigene Ideen und Kompositionen einbringen und umsetzen. Denn Tänze sollen immer auch Einblicke in die Gefühlswelt der Darsteller und in das, was sie tagtäglich umtreibt, bieten.

Vor allem aber brachten die umher wirbelnden Teenies und die leichtfüßig tänzelnden Mädchen – wenn auch mit Schmetterlingen im Bauch so doch selbstbewusst – Frohsinn mitten hinein ins Leben. Wie bereits in den Jahren zuvor schlossen sich alle 14 Ensembles zum Schluss zu einem großen Finale und schließlich zu einem Flashmob zusammen, der auf Marlon Roudettes „New Age“ getanzt wurde.