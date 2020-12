Im Februar dieses Jahres wurde das Vorhaben der Gemeinde Hohenstein zur Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums durch die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb zur Förderung ausgewählt. Kürzlich schloss die Gemeinde die Projektumsetzung erfolgreich ab. Mit der Projektabnahme durch das Leader-Regionalmanagement in Münsingen wurden insgesamt rund 8000 Euro Fördermittel für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums als Treffpunkt am Ort ausbezahlt. Hohensteins Bürgermeister Jochen Zeller zeigt sich erfreut über das tolle Ergebnis und die finanzielle Unterstützung.

Die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb verantwortet seit Anfang 2020 die Umsetzung des Regionalbudgets zur Förderung von Kleinprojekten im Rahmen des Entwicklungsprogramms der Europäischen Union. Damit standen dieses Jahr 200 000 Euro an Bundes-, Landes- und Eigenmittel der Leader-Aktionsgruppe in der Region zur Verfügung. Das Regionalbudget stellt eine Ergänzung zum Leader-Förderprogramm dar. Anfang der Woche wurden die Fördergelder aus dem Regionalbudget in Höhe von 8000 Euro an die Gemeinde Hohenstein für die Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums als ein Ort der Begegnung, Aktivitäten und Bildung ausgezahlt. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung musste auf eine Besichtigung des neuen Angebots durch Regionalmanager Hannes Bartholl verzichtet werden. Die Projektabnahme erfolgte in der durch Vorlage von Fotos, Dokumenten und Belegen.

Seit der Eröffnung des Gesundheitszentrums im Jahr 2019 kommen immer wieder neue Ideen von Bürgern und Vereinen, dass das Zentrum noch stärker als Ort der Begegnung genutzt werden könnte. Zum Beispiel könnten kleine Gesprächskreise, Vereinstreffen oder Kochkurse stattfinden. Die bisherige Ausstattung ließ keine flexible Nutzung, insbesondere für Kleinveranstaltungen, zu. Mit Hilfe der Anregungen entwickelte die Gemeinde einen Projektantrag zur Beantragung von Fördergeldern aus dem Regionalbudget. Mit der Projektauswahl im Februar dieses Jahres und der folgenden Bewilligung wurde der Gemeinde eine finanzielle Unterstützung durch die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb zugesagt. Fördergelder gibt es für die Ausstattung der Küche, die ursprünglich nur als Therapieküche eingesetzt werden sollte. Ebenso wird die Anschaffung von Präsentations- und Moderationstechnik finanziell unterstützt, wie auch die Beschaffung von Mobiliar, um die Räumlichkeiten möglichst flexibel nutzen zu können.

Das Kleinprojekt leistet einen wichtigen Beitrag zum Handlungsfeld soziales und kulturelles Leben in der Leader-Region. „Mit der Förderung wird das Gesundheitszentrum zu einem Ort der Begegnung, Aktivitäten und Bildung weiterentwickelt und richtet sich damit ganz gezielt nach dem Bedarf der Bürger und der Vereine am Ort und der Region“, so Bürgermeister Zeller. Eine vielseitige Nutzung der bestehenden Räumlichkeiten ist durch die neue Ausstattung sichergestellt, auch wenn die aktuelle Nutzung coronabedingt eingeschränkt ist. Die Projektverantwortliche der Gemeinde Hohenstein, Beatrice Vermeij-Böhm, ist zufrieden mit der gelungenen Projektumsetzung und zeigt sich „sehr dankbar für die gute Fördermöglichkeit im Leader-Aktionsgebiet Mittlere Alb und für die tolle Unterstützung durch Regionalmanager Hannes Bartholl.“

Die Nutzung steht allen Bürgern und Vereinen am Ort und in der Region offen. Rücksprache und Anmeldungen erfolgen bei Beatrice Vermeij-Böhm, telefonisch unter (0 73 87) 98 70 28 oder per E-Mail an b.vermeij-boehm@gemeinde-hohenstein.de

Für die gelungene Projektumsetzung erhielt die Gemeinde Hohenstein die Regionalbudget-Plakette durch die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb. Im Jahr 2021 können weitere Projektträger vom Regionalbudget profitieren und Projektanträge ab sofort und bis spätestens 26. Februar 2021 beim Leader-Regionalmanagement in Münsingen einreichen.