Wirtschaft Leader-Förderung erleichert die Betriebserweiterung

Münsingen / swp

Auf dem Treffen der Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb tauschten sich Gewerbetreibende und weitere Interessierte zur Leader-Förderung aus. Simon Glocker berichtete von seinen bisherigen Erfahrungen mit Leader aus dem Projekt „Backkultur aus Liebe zur Heimat“ in Gomadingen. Mit dem Vorhaben stellt sich die Albkorn-Bäckerei Glocker zukunftsfähig auf – mit der neuen Verkaufsstelle inklusive Landmarkt, Bäckerei und Café können die Kunden die regionale Backkultur ganz neu erleben.

Aus Sicht des Bäckermeisters verläuft die Leader-Antragstellung sehr zufriedenstellend. Die größte Herausforderung bestand bisher darin, eine abgeschlossene Projektplanung für den Projekt­antrag vorzulegen. Auch nach dem Projektantrag, mit dem Beginn der Projektumsetzung, entwickeln sich Projekt und Planung weiter. Das Projekt einmal beantragt und ausgewählt, müssen solche Änderungen allerdings mit der bewilligenden Stelle abgestimmt werden.

Das bedeutet einen zusätzlichen Aufwand für den Projektträger, welcher aber zu bewältigen ist. Insbesondere auch, weil sich Simon Glocker durch das Leader-Regionalmanagement und die Bewilligungsstelle sehr gut unterstützt fühlt.

Für Silvia Leichtle, die mit ihrem Projekt Kulturhaus in Münsingen im Februar dieses Jahres zur Förderung ausgewählt wurde, sind das wertvolle Tipps. Auch für sie als Projektträgerin geht es jetzt an die Bewilligung ihres Projekts, bevor mit der Umsetzung begonnen werden kann. Wenn dann das Vorhaben im Herbst 2018 einmal umgesetzt ist, wird das Kulturhaus ein erweitertes Kultur- und Musikangebot für Jung und Alt bereithalten.

Solide Projektplanung

Regionalmanager Hannes Bartholl bestätigt die Einschätzung des Projektträgers mit der Erfahrung aus den Projekten der letzten Jahre: „Eine solide Projektplanung und Umsetzung nach Zeitplan ist das A und O für eine reibungslose Abwicklung der Leader-Förderung.“ Die Projekte müssen inhaltlich ausgereift und der Zeitplan muss umsetzbar sein. „Es kam in der Vergangenheit vor, dass Projektträger die selbstformulierten Meilensteine nicht einhalten konnten oder die einzelnen Schritte der Leader-Förderung zu zögerlich angegangen sind. Eine erfolgreiche Projektumsetzung und auch die Förderung wurden dadurch gefährdet.“ Mit dieser Erfahrung unterstützt das Regionalmanagement die Projektträger noch intensiver bei der Ausarbeitung des Zeitplans und bei der Projektumsetzung in Hinblick auf die Leader-Förderung.

Rosinen für den Stressabbau

Im weiteren Verlauf des Abends präsentierte Christine Beck-Huhndorf, Heilpraktikern für Psychotherapie die Grundlagen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und ging dabei auf die psychischen Belastungen im Arbeitsalltag ein. Der demographische Wandel und die Veränderungen in der modernen Arbeitswelt lassen ein BGM immer wichtiger werden. Gerade die psychischen Belastungen bedingen oftmals lange Ausfallzeiten. Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind die Grundlage für den betrieblichen Erfolg. BGM umfasst dabei alle Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens am Arbeitsplatz. Die Praxis in den Betrieben zeigt, dass in diesem Bereich noch mehr gemacht werden kann. Selbst kleine, kostengünstige Maßnahmen können dabei einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter leisten – zur Verdeutlichung für alle Teilnehmer des Treffens wurde eine Achtsamkeits-Übung in gemeinsamer Runde durchgeführt.

Für einige Minuten wurde einer Rosine die volle Aufmerksamkeit geschenkt. Die Teilnehmenden sollten selbst erleben, wie sie in diesem Moment der Achtsamkeit alles Belastendes loslassen. Entspannt und gelöst klang das Treffen aus.