Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurde zusammen mit vier weiteren Bewerbern als „Bio-Musterregionen Baden-Württemberg“ ausgewählt. „Der ökologische Landbau in Baden-Württemberg wächst seit Jahren stetig. Mit den im Sommer beschlossenen Gesetzesänderungen zur Stärkung der Biodiversität gibt es im Land ambitionierte Ziele, um diese Entwicklung noch weiter voranzubringen. Wir unterstützen den Öko-Sektor mit dem Ziel, die steigende Nachfrage nach biologischen und regional erzeugten Lebensmitteln so weit wie möglich mit Bio aus Baden-Württemberg zu bedienen. Dabei haben wir die ganze Wertschöpfungskette im Blick“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Freitag in Stuttgart.

In den bestehenden Bio-Musterregionen seien bereits viele Projekte und Maßnahmen entstanden, welche dieses Ziel vor Ort mit Leben befüllen und gute Beispiele für ganz Baden-Württemberg liefern. „So vielseitig wie das Land, präsentieren sich auch unsere Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg. Mit den neuen Bio-Musterregionen im Main-Tauber-Kreis, dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, dem Rems-Murr- und Ostalbkreis, dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie dem Landkreis Rastatt, der Stadt Baden-Baden und dem Ortenaukreis werden unsere bestehenden Bio-Musterregionen zukünftig durch fünf ambitionierte und ideenreiche Partner ergänzt“, so der Minister.

Die wesentlichen Akteure, also Landwirte, handwerkliche Verarbeiter, und regionale Vermarktungspartner werden durch das vom Land geförderte Regionalmanagement gezielt miteinander ins Gespräch gebracht und vernetzt. In den ausgewählten Regionen fördert das Land ein Regionalmanagement zur Unterstützung des Öko-Landbaus vor Ort mit bis zu 100 000 Euro jährlich für einen Zeitraum von drei Jahren. In den Mitteln sind Personalkosten, Arbeitsplatzkosten und Sachmittel zur Aktivierung des Gebietes enthalten. Vor Ort entstehen so Projekte für mehr Bio in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung.

„Die ausgewählten Regionen ergänzen mit neuen Facetten und innovativen Ideen unsere bereits bestehenden Bio-Musterregionen“, betonte der Minister. „Über die Aktivitäten in den Regionen hinaus werden sich die jetzt insgesamt vierzehn Bio-Musterregionen auch untereinander vernetzen, gemeinsame Projekte entwickeln und so Impulse für das ganze Land setzen“, fügte Minister Hauk hinzu.

„Ich freue mich sehr, dass wir als eine von fünf weiteren Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg ausgewählt worden sind und für unser Projekt, Lebensmittel aus einer biologischen Landwirtschaft in die Kantinen von Schulen und sozialen Einrichtungen zu bringen, rasch grünes Licht erhalten haben“, mit diesen Worten kommentierte Landrat Thomas Reumann, der zugleich Vorsitzender des Vereins Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist, die freudige Mitteilung des Ministeriums.

„Der Verein Biosphärengebiet Schwäbische Alb hatte den Antrag gestellt mit dem Ziel, die Außer-Haus-Verpflegung mit bio-regionalen Lebensmitteln praktisch umzusetzen. Die Schulen und die sozialen Einrichtungen verfügen vielfach über Kantinen. Wir wollen dort viel mehr Lebensmittel aus einer regionalen-biologischen Landwirtschaft anbieten und den Beweis erbringen, dass eine durchgehende Versorgung der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung mit Bioprodukten aus regionaler Produktion verlässlich garantiert werden kann“, so Reumann weiter. Dies sei kein einfaches Vorhaben, doch es gäbe gute Beispiele, dass es funktionieren kann. Erste Ansätze habe es auch im Biosphärengebiet Alb bereits gegeben. „Wir wollen in den drei Jahren, für die wir den Zuschlag als Bio-Musterregion erhalten haben, die Verarbeitungsstrukturen verbessern, regionale Bio-Produzenten mit der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Kindergärten besser vernetzen und so die Außer-Haus-Verpflegung mit Lebensmitteln aus regionaler-biologischer Landwirtschaft als Schwerpunkt auch im Biosphärengebiet Schwäbische Alb verankern“.

Neue Absatzmöglichkeiten

Erklärtes Ziel sei es weiter, die Kantinen und Absatzmöglichkeiten in den Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Esslingen und Reutlingen auch außerhalb des Biosphärengebietes zu nutzen – jeweils entlang der jeweiligen Wertschöpfungsketten vom Landwirt über die Weiterverarbeitung bis hin in die Schulen und sozialen Einrichtungen. Eine Potenzialanalyse des Vereins sowie der zertifizierten Partner des Biosphärengebiets hatten 227 Möglichkeiten ergeben für den Absatz von Bioprodukten in der Außer-Haus-Verpflegung allein innerhalb des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. „Ich bin fest überzeugt davon, dass wir die Chance, die wir durch den Zuschlag als Bio-Musterregion erhalten haben dazu nutzen können, einen weiteren Meilenstein für unser Biosphärengebiet Schwäbische Alb und darüber hinaus zu schaffen“, so Reumann abschließend.