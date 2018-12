Münsingen Landesbischof kommt mit Spende

Münsingen / Ulrike Bührer-Zöfel

Freude – über den Zuschuss, das Projekt, die Menschen, die mitmachen und Weihnachten: Die kam gestern bei der Scheckübergabe im Gemeindehaus immer wieder zum Ausdruck und in allen Reden vor. In der Begrüßung von Dekan Norbert Braun, im Überblick, den Markus Mörike, Leiter des Samariterstifts Grafeneck, gab. Samariterstiftung und Landeskirche sind Partner bei dem Programm, über das behinderte Menschen durch ehrenamtliche Tätigkeiten ins Kirchenleben integriert werden sollen (wir haben berichtet). Seit die Landessynode 2013 Inklusion zum Schwerpunktthema gewählt habe, sei einiges zustande gekommen, so Mörike. Auch in Münsingen, in Kirchengemeinde und Stadt. „Es gibt tolle Projekte, von denen alle profitieren.“ Sie betätigten, „dass Inklusion nur gelingt, wenn Begegnung stattfindet“.

Pfarrer Salomo Strauß freute sich über „die Bereicherung“. Und ganz wichtig ist ihm: Die Konflikte, die es vor drei Jahren im Brombeerweg in der Parksiedlung gegeben hat – manche Anwohner machten Stimmung gegen das Wohnprojekt der Samariterstiftung dort – „haben sich gelegt“. Auch das sei ein Stück gelebte Inklusion.

Wie die nun in der Münsinger Kirchengemeinde ganz konkret aussieht – das präsentierte Sozialpädagogin Annika Randecker. Sie betreut das Projekt – ihre 30-Prozent-Stelle wird von den 60 000 Euro auf drei Jahre finanziert. Mit Fotos und kurzen Interviews stellte sie das Engagement von Menschen mit Behinderung und deren Unterstützungs-Partnern vor. Da ist Franzi, die sich gerne hauswirtschaftlich betätigt. Sie hat beim Stadtfest und Weißwurstessen dekoriert, bedient und gespült. Philipp war bei den gleichen Veranstaltungen aktiv, Willi schafft mit, wenn man im Gemeindehaus anpacken muss; er hat auch schon beim Abendmahl mitgeholfen. Philipp und Andreas tragen Gemeindebriefe aus, Magdalena macht es Spaß, mit der Mesnerin die Kirchenbänke zu putzen und bei der Adventsandacht Saxophon zu spielen. Die Helfer aus der Gemeinde sind sich einig: Die Freude ihrer Schützlinge an ihrer Arbeit reiße einen mit, eröffne ganz andere Blicke. Dass eine Hauptamtliche die Aufgaben koordinieren, Ansprechpartnerin sein muss, steht für sie außer Frage, ebenso wie: „Das Projekt muss nach drei Jahren unbedingt weiter gehen.“

„Da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, was hier geleistet wird“, so Landesbischof Otfried July, der gestern persönlich den 60 000 Euro-Scheck nach Münsingen gebracht hat. Das gehe nur, wenn „viele gemeinsam unterwegs sind“. Es sei „wunderbar“, dass Münsingen als Stadt Inklusion lebe, es zeige: „Kirche und bürgerliche Gesellschaft können gut miteinander arbeiten.“

Für July hat Inklusion „viel mit der Botschaft des Evangeliums zu tun“. Was er hier in Münsingen gehört hat, hat ihn beeindruckt. Er will es jetzt noch in seine Weihnachtspredigt einarbeiten.

Auch über ganz persönliche Erfahrungen plauderte July: Er habe zwar noch nie seiner Frau geholfen, den Gemeindebrief auszutragen. Doch schon mal in einem katholischen Kloster gelebt, dort vier Wochen lang Kirchenbänke abgestaubt. „Da muss man nur mit der richtigen Einstellung ran.“ Freude herrschte bis zum Schluss der Veranstaltung. Da nämlich war Basteln angesagt: Aus Lebkuchen und Keksen wurden Gebäckkerzen kreiert. Und der Landesbischof hatte daran eindeutig mindestens so viel Spaß wie seine Münsinger Gastgeber. Übrigens: Die Keks-Kerzen werden im Familiengottesdienst an Heiligabend in der Martinskirche an die jüngsten Gottesdienstbesucher verteilt.