Es ist ein leidiges Problem in den Städten – die Leerstände. Auch Münsingen schlägt sich damit schon jahrelang herum. Jetzt kommt wenigstens für ein paar Wochen Leben in die Geschäfte, hinter den Fenstern wird sich was tun: Pop-up-Ateliers und Werkstätten sollen die Innenstadt auf Zeit bele...