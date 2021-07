Coronabedingt war es nur ein kleiner Kreis, doch die rund 60 Gäste in der Wimsener Mühle genossen am Freitag ein großartiges Konzert. Den Start in die insgesamt sieben Veranstaltungen umfassende Kultursaison der Mühle gab die luxemburgische Band „Dream Catcher“ mit ihrem „Raggle Taggle...