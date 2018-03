Musikwettbewerb KULTUR33 Musik Tanz Kunst Jugend Musiziert - Landeswettbewerbe

Münsingen / swp

Beim diesjährigen Landesentscheid „Jugend Musiziert“ in Bietigheim-Bissingen konnte sich die zwölfjährige Alina Reinhardt die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb sichern. Sie überzeugte die Jury in der Altersgruppe III mit Stücken auf der Sopran- und Altflöte in Epochen zwischen Frühbarock und Moderne, begleitet von Yi-Hsin Lee am Klavier.Auch Lisa Pfleiderer und Leonie Hintzenstern überzeugten mit ihren Vorträgen.

Hingabe und Motivation

Alle drei Mädchen stammen aus der Blockflötenklasse von Michaela Gahn. Sie hat in den zurückliegenden Jahren mit viel Hingabe, Einsatz und Motivation eine Blockflötenklasse in Münsingen an der Musikschule aufgebaut, die sich sehen lassen kann. In der Fachwelt ist bereits von einer etablierten Blockflötenhochburg die Rede. Mit ihrer langjährigen Erfahrung bereitet sie die Schüler zielgerichtet mit großem Engagement und Freude vor. Michaela Gahn gibt ihre Begeisterung für dieses Instrument an die Kinder von klein auf weiter und ermöglicht ihnen damit das Spielen auf hohem Niveau. So waren auch dieses Jahr wieder insgesamt sechs Blockflötenschülerinnen beim Regionalwettbewerb erfolgreich gestartet, erhielten zum Teil lediglich aufgrund ihres jungen Alters keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Dort starteten dann Leonie Hintzenstern und Alina Reinhardt mit den Blockflöten und Lisa Pfleiderer, die beim Regionalwettbewerb ebenfalls mit der Blockflöte teilgenommen hatte, mit der Querflöte, auf welcher sie von Leona Rötzsch ebenfalls an der Münsinger Musikschule Kultur 33 unterrichtet wird.

Den Auftakt beim diesjährigen Wertungsspiel aus Sicht der Münsinger Musikschule Kultur 33 musizierte Lisa Marie Pfleiderer. Sie wurde von Klavierlehrerin Rou-Wei Yeh begleitet und erspielte sich mit Werken von James Hook und Blaz Pucihar 24 Punkte, ein erster Preis und ein hervorragendes Ergebnis. In Altersklasse 2 gibt es noch keine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, somit ist damit für dieses Jahr der Wettbewerb für sie beendet. Ebenso wie für Leonie Hintzenstern, die sich in der gleichen Alterskategorie, ebenfalls begleitet von Rou-Wei Yeh am Klavier, über einen zweiten Preis mit 22 Punkten freuen konnte.

Einen schönen Abschluss musizierte dann in der Altersgruppe 3 Alina Reinhardt, begleitet am Klavier von Yi-Hsin Lee. Alina hat bereits durch dreimalige Teilnahme an diesem renommierten Wettbewerb, der stets im Regionalwettbewerb beginnt, Erfahrung sammeln können. Eine Weiterleitung bis zum Bundeswettbewerb gibt es jedoch frühestens ab der Altersgruppe III. Bereits seit ihrem 5. Lebensjahr nimmt Alina Unterricht bei Michaela Gahn. Auch ihr gelang ein souveräner Auftritt, welcher mit einem ersten Preis und 24 Punkten, sowie der Weiterleitung zum Bundeswettbewerb honoriert wurde. Der Bundeswettbewerb findet in diesem Jahr vom 17. bis 23. Mai in Lübeck statt.