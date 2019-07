Noch war es zu Beginn der Sommernachtsbühne am späten Nachmittag extrem heiß und die bereits zahlreichen Besucher hielten Ausschau nach Schattenplätzen, die ihnen einen freien Blick zur Rathausbühne gewährten. Denn dort wurden von rund 250 Akteuren der Kultur 33 fünf Stunden lang kreative Tänze in wunderschönen Kostümen und beste Unterhaltung von zahlreichen Musikformationen geboten, die Garant für einen stimmungsvollen Aufenthalt waren.

Die Entscheidung, diese mittlerweile zum 15. Mal stattfindende Veranstaltung beim Mittwochabend zu belassen, auch wenn dies in diesem Jahr ausnahmsweise nicht der letzte Schultag war, stellte sich als richtig heraus. Und endlich einmal mussten im Vorfeld keine bangen Blicke in den Himmel geworfen werden, denn das Wetter spielte hervorragend mit. Es bot bis in die Nacht hinein den perfekten Rahmen für dieses einzigartige Straßenfest, in dem Musik und Tanz, aber auch Geselligkeit, Ausgelassenheit und gute Laune im Mittelpunkt standen.

Das schöne Flair vor dem in die Abendsonne getauchten Rathaus, das Bewusstsein, dass mit den Ferien bald die schönste Zeit des Jahres beginnt, und der Stolz, das Gelernte an diesem besonderen Abend zeigen zu können, verlieh der Sommernachtsbühne einen zusätzlichen Glanz.

Bei den Tänzen waren alle Stilrichtungen von Ballett über Steptanz bis hin zu Modern und Hiphop zu sehen. Freche Mäuse wirbelten auf der Bühne herum, zauberhafte Feen vereinten sich mit flatternden Flügeln zum Tanz und Blumen- wie auch Sternenmädchen beeindruckten mit fantasievollen Choreografien. Flashmobber versprühten ebenso wie energiegeladene Hiphopper in kurzen Jeans Lebensfreude pur und steckten mit ihrer Fröhlichkeit an.

Zum ersten Mal durften alle Tänzerinnen und Tänzer über einen roten Teppich zur Bühne gehen: das sorgte für Ordnung und vermittelte den Akteuren das herrliche Gefühl, für kurze Zeit vor und während ihres Auftrittes im Rampenlicht zu stehen.

Bei den Musikdarbietungen lag der Schwerpunkt im Pop-, Rock-, Jazz- und Soulbereich. „Uns war es in diesem Jahr wichtig, möglichst viele verschiedene Gruppierungen auf die Bühne zu holen“, war von Dietmar Leichtle zu hören, der gemeinsam mit seiner Frau Silvia die Gesamtleitung inne hatte.

So fanden sich im Vorfeld viele lose Bands zusammen, die nun gemeinsam musizierten und mit ihren fetzigen Sounds die Stimmung anheizten. „Das hier soll ein richtiges Straßenfest sein. Deshalb soll niemand allein musizieren, sondern alle finden sich zu verschiedenen Gemeinschaften zusammen“, sagt Leichtle.

Drummer legen los

Rund 15 Schlagzeuger breiteten sich auf dem Platz aus und gaben eine tolle Drum-Performance zum Besten, zu hören waren auch Gitarren- und Saxofon-Ensembles sowie zahlreiche Gesangsdarbietungen, die für Begeisterung sorgten.

Im Laufe des Abends füllte sich der Rathausplatz zunehmend mit gut gelaunten Gästen, die es sich an der Cocktail-Bar de Luxe und mit kulinarischen Köstlichkeiten gut gehen ließen und die lockere Unterhaltung sowie die mediterrane Atmosphäre bei lauen Temperaturen genossen.