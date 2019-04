Das Projekt Scheunenwerkstatt in Ödenwaldstetten ist mit der Bewilligung von Mitteln aus dem Leader-Topf in Höhe von 306 000 Euro in trockenen Tüchern (wir berichteten). Gestern übergab Leader-Regionalmanagerin Elisabeth Markwardt die Leader-Erläuterungstafel, die symbolisch für die Bewilligung der Leader-Gelder und den Beginn der Projektumsetzung steht, an Hohensteins Bürgermeister Jochen Zeller.

Dieser zeigte sich „sehr erfreut“, dass die Gemeinde ins Leader-Programm aufgenommen worden sei und damit ein Projekt umsetzen könne, dass seit vielen Jahren angedacht sei. Mit dem Umbau des rund 120 Jahre alten ehemaligen Stall- und Scheunengebäudes in der Weißen Gasse entstünden eine ganze Reihe von Nutzungsmöglichkeiten.

Zeller sprach in diesem Zusammenhang von einer „Scharnierfunktion“ der künftigen Scheunenwerkstatt, die direkt an das Bauernhausmuseum angrenzt. Schließlich werde diese von zwei Seiten aus nutzbar sein, vom Museumsgarten und von der Weißen Gasse aus.

