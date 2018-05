Biosphärengebiet Kulinarische Saisoneröffnung

Seit 1 / Sabine Zeller-Rauscher

Mai rollt der Biosphärenbus wieder dreimal täglich an Sonn- und Feiertagen, um Ausflugsgästen eine gute Möglichkeit zu bieten, den ehemaligen Truppenübungsplatz bequem zu durchwandern. Bis zu 20 Fahrräder kann der Bus zudem noch transportieren.

Eine klasse Sache fanden unter anderem auch etliche Besucher, die das zünftige Saisoneröffnungsangebot im interaktiven Biosphären-Besucherzentrum annahmen, um sich beim regionalen Weißwurstfrühstück für die bevorstehende Maiwanderung ordentlich zu stärken. Auch an Vegetarier haben die Biosphärenküchenfeen mit einer zünftigen, aber dennoch fleischlosen Frühstücksvariante gedacht. Regionale Käseweckchen, mit Käse vom Altschulzenhof aus Münzdorf trafen genau den Geschmack vieler, wie auch die regionale Kuchenecke. Klasse, interessant oder einfach nur genial wurde die Greifvogelausstellung beschrieben, die derzeit viele Besucher anlockt und jetzt am Sonntag, das kulinarische Saisoneröffnungsangebot umrahmte.

Morgens bestand für die Besucher die Möglichkeit, vom Münsinger Bahnhof aus das Biosphärenzentrum kostenlos mit dem Biosphärenbus zu erreichen. Mittags bot sich die Weiterfahrt an, wobei die einen Gäste die Haltestelle an der „Trailfinger Säge“ als Ausgangspunkt für eine Wanderung nach Gruorn wählten. Andere die Haltestelle „Feldstetten“, die über die ehemalige Hardt- und Poststraße direkt zurück zum Biosphärenzentrum führte. Vor allem für Rad- und Inlineskatefahrer bot sich der asphaltierte Weg an.

Der Biosphärenbus, der bis zum 21. Oktober wieder um den ehemaligen Truppenübungsplatz rollt, ist Teil des naldo-Freizeit-Netzes, das für Wanderer und Radfahrer unzählige Tourenmöglichkeiten bietet, um das Biosphärengebiet, das landschaftlich ein wahres Feuerwerk bietet, in vollen Zügen zu genießen.