Veranstaltung Kreisbauernverband Info- und Diskussionsveranstaltung mit Minister Hauk

Münsingen / swp

Die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden ist zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema geworden. Die Märkte werden globaler mit entsprechendem Preisdruck in fast allen Bereichen der Produktion. Gleichzeitig steigen die Produktionskosten auf Grund ständig steigender Anforderungen und Auflagen im Bereich Tierhaltung Wasserschutz, Klimaschutz.

Verbraucherinnen und Verbraucher wollen nicht nur sichere und gesunde Lebensmittel, sondern haben auch hohe Ansprüche an deren Erzeugung in Bezug auf Klima-, Umweltschutz und Tierwohl.

Der verantwortungsvolle Umgang der Landwirte mit ihren Tieren, den Böden, dem Wasser, der Natur und der Luft muss sich deshalb neuen Herausforderungen stellen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird vielfach in Zusammenhang gebracht mit dem Rückgang der Artenvielfalt. Der Biber und aktuell immer mehr der Wolf, beschäftigen Grundstücksbesitzer und Weidetierhalter in der Region.

Die Ausgestaltung der zukünftigen GAP (gemeinsame Agrarpolitik) wird in Anbetracht fehlender Finanzmittel auf Grund des Brexit kontrovers diskutiert. Ausgleichszahlungen sollen sich zukünftig verstärkt an gesellschaftlichen Leistungen orientieren, die die Landwirtschaft zu erbringen hat.

Um die Landwirte bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, sind wichtige Weichenstellungen in der Agrarpolitik notwendig. Minister Peter Hauk wird am Mittwoch, 11. April, in der Zehntscheuer in Münsingen dazu Stellung nehmen. Nach den Informationen von Minister Hauk findet eine Diskussion unter Einbeziehung der Veranstaltungsteilnehmer statt. Der Kreisbauernverband Reutlingen lädt alle Interessierten um 20 Uhr in den großen Saal der Zehntscheuer ein.