Das traditionelle Treffen der ehemaligen Gruorner an Allerheiligen konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Viele Vereinsmitglieder, aber auch die Vorstandschaft, bedauerten dies sehr. Nach dem Pfingsttreffen musste dieses Jahr nun auch die zweite Möglichkeit, sich wiederzusehen, ausfallen. Mitglieder des Vorstandes trafen sich an Allerheiligen beim Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der Weltkriege dennoch zur Kranzniederlegung. Der Vorsitzende Alfred Weber verlas die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder. Pfarrer Siegfried Fischer stellte in seiner kurzen Ansprache die Frage, wie viel Leid dahinter steht und wie viele Träume mit dem Tod dieser Männer, Väter, Söhne, Brüder und Freunde zerstört wurden.