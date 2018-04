Konzert Konzert in der Wimsener Mühle

Wimsen / Von Sabine Herder

Vor vier Jahren waren sie angetreten, um den ESC mit ihrem Folk-Pop-Titel „Is it right“ zu rocken. Am Samstag traten sie an, um zu zeigen, dass sie da nicht stehen geblieben sind: „Elaiza“, die Band um Ela Steinmetz, eroberte das Publikum in der Wimsener Mühle mit einem mitreißenden Auftritt und neuen Songs: Geblieben ist der Mainstream Pop mit Ethno-Touch, aber er ist jetzt vielseitiger, grooviger und frischer.

Viel Spielfreude strahlt aus der „Pur und akustisch Tour“, welche die drei Frauen nach 2015 jetzt zum zweiten Mal nach Wimsen führte. Die außergewöhnliche Instrumentierung des Trios gibt Elaizas Popmelodien einen Schuss Authentizität mit, den man anderswo vermisst. Geige, Kontrabass, Piano, gelegentlich Akkordeon und Glockenspiel haben inzwischen auch Unterstützung bekommen: Gitarrist und Songwriter Jan Listing begleitet das Frauen-Trio im Hintergrund mit Akkordgitarre, Drums und Gesang. Laura Zimmermann und ihre Geige ersetzen seit 2016 das Akkordeonspiel von Yvonne Grünwald.

In der Wimsener Mühle brauchte die Band – allen voran Sängerin und Frontfrau Ela!– am Samstag keine fünf Minuten, um das Publikum für sich zu gewinnen. Dem flotten Einstiegs-Song „Vegas“ folgte mit nicht minder fetzigen Rhythmen der Titel „Sommer Somewhere“, bei dem die Gäste schon begeistert mitklatschten. Temperament und Energie sprangen von Elas dynamischer Performance praktisch ungebremst ins Publikum.

Was bei all den nachfolgend präsentierten, eingängigen hooklines und eingestreuten Folkelementen aber am meistens überzeugt, ist die authentisch handgemachte Instrumentierung und große Musikalität des Trios. Natalie Plöger zupft und streicht den Kontrabass mit virtuosem Können, nicht minder facettenreich lässt Laura Zimmermann ihre Geige in schönen Klangfarben mal jauchzen und mal schluchzen.

Das Temperamentsbündel aber, welches alle Gäste in der Mühle mitreißt, ist Sängerin Ela, deren leicht heisere Stimme man sich auch gut für schöne Jazz-Songs vorstellen kann. Mit „Elaiza“ aber powert sie sich umtriebig, kreativ und stimmstark durch erfrischende Popsongs und hin und wieder auch durch eine schöne Ballade. Die gab‘s aber erst nach der Pause. Bis dahin war für das großartig gestimmte Wimsener Publikum immer wieder Mitsingen und Mitmachen angesagt. Kein Thema für die Gäste: Männlein wie Weiblein übten sich im stimmgewaltigen Wettbewerb, bei dem die Männer überraschend gut abschnitten. „Los Mädels, wir müssen Gas geben!“, spornte Ela nochmals an, jedoch umsonst: Die Männer waren lauter. Mit Gänsehaut trächtigem, tollem Bass-Intro ging‘s nach der Pause weiter. Die Titel „Without“ und „Real“ überzeugten seelenvoll und melancholisch auch von der „leiseren“ Seite der Band. Doch Balladen wie diese blieben die Minderheit. Mit „Lemonade“ gab‘s wieder prickelnd frischen Sound, der sogar Geschichte hat: Er feiert die (deutschen) Frisbee-Weltmeister 2015.

Natürlich fehlte auch der ESC-2014-Titel „Is it right“ nicht im samstäglichen Konzert-Repertoire. Verglichen mit den neuen Elaiza-Songs aus der Feder von Ela Steinmetz und Jan Listing klingt er aber lahm und lau. Viel mehr Leben steckt da im nachfolgenden „Hush“ mit seinem treibend groovigen Rhythmus und rockigen Gesang.

Hingerissen lauschten die Fans schließlich der Zugabe– völlig unplugged und mitten im Saal! „Wir wollen Musik leben und nicht in eine Schublade gesteckt werden“. Heißt wohl, es geht auch ohne viel Schnickschnack. Danach aber steckten alle ihre Instrumente nochmal ein zum stürmischen Bühnen-Finale: „Be beautiful“ und „Hurricane“ schlossen einen grandiosen Saisonauftakt in der Wimsener Mühle ab.