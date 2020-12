Für die Kirchen auf dem Stadtgebiet von Münsingen und Mehrstetten-Sondernach sind Weihnachtsgottesdienste in Corona-Zeiten eine sportliche Herausforderung, wie es in einer Mitteilung heißt. „Die neueste Debatte zeigt, dass wir noch gar nicht wissen, ob wir überhaupt etwas machen können“, meint Pfarrerin Barbara Wurz aus Dottingen.

Ziel sei es, nicht alles zu tun, was erlaubt ist, sondern verantwortlich zu handeln. Zu Heilig Abend sei auf diese Weise ein phantasievolles und breites Gottesdienstangebot entstanden. Ebenso wichtig sind die Angebote auf den diversen Internet-Seiten der Gemeinden, den offenen Kirchen und den bereit liegenden Texten und Impulsen, die Interessierte mit nach Hause nehmen können. Barbara Wurz versichert: „Wir tun unserer Möglichstes, um für die Menschen da zu sein.“

Die Gottesdienste finden zeitlich breit gestreut statt und meistens unter freiem Himmel, damit sich die Besucher verteilen können, und niemand ins Gedränge gerät. Wo die Gefahr von Überfüllung besteht, sollten sich Gottesdienstbesucher vorher anmelden. Das gilt für die Festgottesdienste mit Musik in der Münsinger Martinskirche um 18 und 22 Uhr, den Münsinger Kleinkind-Gottesdienst, außerdem für den Familiengottesdienst der Hirtenkirche in Dottingen-Rietheim um 17 Uhr sowie für alle Heilig-Abend-Gottesdienste in Böttingen und Magolsheim. Die Anmeldungen sind telefonisch möglich oder über einen Link auf der jeweiligen Homepage der Gemeinden.

Alle Angaben gelten in diesen Zeiten unter Vorbehalt. Pfarrerin Wurz bittet nachdrücklich darum, auf weitere Hinweise in den örtlichen Mitteilungsblättern und Gemeindebriefen zu achten. Sollte zu weiteren Gottesdiensten eine Anmeldung nötig sein, wird dies bekannt gegeben. Wichtig ist in jedem Fall, dass jede Familie und jeder Hausstand ein Formular zur Datenerfassung ausfüllt, damit im Fall der Fälle die Infektionskette zurückverfolgbar ist. Die Kirchengemeinden achten dabei sorgfältig auf den Datenschutz.

Und das sind die weiteren Gottesdienste, die in Münsingen und Mehrstetten-Sondernach geplant sind: In Münsingen ist jeweils um 16 und 17 Uhr auf dem Rathausplatz das Foto-Krippenspiel der Kinderkirche zu bewundern. Anmeldung ist erbeten für den Kleinkind-Gottesdienst um 15 Uhr und die Festgottesdienste mit Musik um 18 und um 22 Uhr in der Martinskirche.

In Trailfingen lädt die geschmückte Andreaskirche ab 16 Uhr zur persönlichen Einkehr ein. Um 17 Uhr startet hier auch der „Gottesdienst unterwegs“ und führt vorbei am Krippenspiel-Film der Kinderkirche.

An Heiligabend finden in der Pankratiuskirche in Auingen drei Gottesdienste statt. In den Familiengottesdiensten um 14 und 16 Uhr werden die Szenen des Krippenspiels über den Beamer an die Wand projiziert. Die Texte dazu werden von einer Mitarbeiterin der Kinderkirche gelesen. Zwei Sängerinnen tragen die Lieder vor. Ähnlich ist es bei der Christvesper um 18 Uhr. Pfarrer Frieder Dietelbach hält den Gottesdienst. Damit niemand vor der Kirchentüre bleiben muss, nimmt das Pfarramt telefonisch Anmeldungen für die Gottesdienste unter (0 73 81) 28 38 entgegen und vergibt die vorhandenen Plätze. Da zwischen den Gottesdiensten gelüftet wird, sollten die Besucher sich warm anziehen oder eine Decke mitbringen.

Wer keinen Platz mehr bekommt oder sowieso zu Hause das Weihnachtsgeschehen feiern möchte, kann dies tun mit einem Liturgievorschlag der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, der im Internet unter „weihnachten-zuhause.de“ heruntergeladen und ausgedruckt werden kann. Wer dies nicht kann, könnte sich im Pfarramt melden und dort nach Vorbestellung eine Liturgie abholen. Am ersten und zweiten Christfesttag beginnen die Gottesdienste in Auingen jeweils um 10 Uhr. Dafür ist keine Anmeldung erforderlich. Am 25. Dezember leitet Pfarrer Frieder Dietelbach den Gottesdienst, am 26. Dezember im Rahmen des Kanzeltausches Pfarrerin Barbara Wurz.

In Dottingen und Rietheim ist an Heilig Abend um 16 Uhr Gottesdienst mit Musik an der Rietheimer Mosterei. Familiengottesdienst mit Voranmeldung ist um 17 Uhr am Dottinger Skilift, den die Hirtenkirche mit Band vorbereitet hat. Um 18.30 Uhr laden die Glocken beider Kirchen alle Menschen ein, zu Hause ans Fenster zu kommen und gemeinsam zu singen und zu musizieren.

In Magolsheim wird um 15.30 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Festplatz hinter dem Bürgerzentrum sein. In Böttingen ist Familiengottesdienst um 16.45 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus. An beiden Orten erklingt Musik zu einem Life-Krippenspiel. Um 18 Uhr ist in der Magolsheimer Kirche und um 19 Uhr in der Böttinger Kirche Christvesper. Beide Gemeinden bitten für alle Veranstaltungen um telefonische Anmeldung.

Auch Mehrstetten lädt zu festlichen Klängen der Musik-Kapelle unter freiem Himmel ein. Um 17 Uhr ist an der Grundschule Gottesdienst mit Krippenspiel.

In Apfelstetten, Buttenhausen und Hundersingen erleben Besucher die Weihnachtsgeschichte jeweils auf einem Lichterweg mit mehreren Stationen, die Pfarrerin Götz zusammen mit Kinderkirche, Jungscharen, Mutter-Kind-Gruppen sowie dem Frauentreff vorbereitet hat. In Hundersingen musizieren Posaunen, in Apfelstetten erklingt ein Musiktrio und virtuell der Männergesangverein. In allen Kirchen spielen die Orgeln und laden zur Einkehr ein. Näheres zu Uhrzeiten und Wegen wird in den „Lauternachrichten“ veröffentlicht.