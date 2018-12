Aichelau Kirche denkt an Rasengräber

Pfronstetten / Jürgen Kühnemund

Im Pfronstetter Rathaus ging kürzlich ein Antrag der Kirchengemeinde Aichelau ein, die auf dem Friedhof in Aichelau hinter der Kirche, wo einst Kindergräber waren, Rasengräber anlegen möchte.

Man wolle sich dem Trend der Zeit nicht verwehren, sagte Bürgermeister Reinhold Teufel, aber dazu sei eine Änderung der Friedhofssatzung nötig. Da dies aber auch mit Kosten verbunden sei, wollte er zunächst den Gemeinderat hören, um die Marschrichtung abzustimmen.

Die Friedhofssatzung lässt in Pfronstetten Reihengräber (Erdbestattung), Urnenreihengräber, Wahlgräber (Erdbestattung), Urnenwahlgräber, Urnengemeinschaftsgräber und Urnenwände zu. Diese Grabstätten werden aber nicht auf allen Friedhöfen angeboten. So gibt es in Tigerfeld keine Wahlgräber (Erdbestattung), Urnengemeinschaftsgräber gibt es nur in Huldstetten und Pfronstetten, eine Urnenwand nur in Aichelau. Die Rasengräber, die die Kirchengemeinde in Aichelau nördlich der Kirche anlegen will, gibt es bislang nicht. Teufel konnte sich allerdings daran erinnern, dass diese Grabart schon einmal für den Friedhof in Huldstetten im Gespräch war.

Die Grabart ist pflegeleicht, da keine weitere Bepflanzung nötig ist. Pflegeleicht seien aber auch die vorhandenen Urnengemeinschaftsgräber in Huldstetten und Pfronstetten sowie die Urnenwand in Aichelau. Das seien aber ausschließlich Gräber für Feuerbestattungen. Rasengräber seien dagegen für die Friedhofsverwaltung durchaus problematisch. Bei der Rasenpflege müssen die Mitarbeiter Vasen, Lichter und Kränze wegstellen. Hinzukommen Folgekosten, da es bei Erdbestattungen im Regelfall nach einiger Zeit zu Setzungen komme. Hier müsse der Grabbereich dann wieder eingeebnet und neu eingesät werden, sagte Teufel. Aus diesem Grund würden auch zahlreiche Friedhofsträger dazu übergehen, für diese Grabarten deutlich höhere Gebühren zu verlangen, als für normale Reihengräber.

Der Gemeinderat wollte sich aber den Wünschen der Angehörigen nicht widersetzen. Die Tendenz zu den Rasengräbern ist unverkennbar“, sagte Thomas Renner, auch wenn es eigentlich nichts Neues sei, gab es die doch schon in den 70er Jahren. Auch Karlheinz Schultes hatte nichts gegen einen größere Vielfalt: „Der Platz gibt es her“. Einig war man sich aber auch, dass die höheren Pflegekosten nicht an der Gemeinde hängen bleiben könnten.

Die Verwaltung will nun bei den Gemeinden in der Umgebung Informationen zu den Gestaltungsvorschriften und die Gebührenhöhe einholen. Dann wird das Thema erneut in den Gemeinderat kommen.