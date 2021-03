Die Einwohnerentwicklung in Heroldstatt ist bis 2035 mit einer berechneten Zunahme um zehn Prozent wesentlich dynamischer als in ganz Baden-Württemberg mit zwei Prozent. Diese Zahlen hat die Kommunalentwicklung GmbH hochgerechnet, die davon ausgeht, dass in der 2800-Seelen-Gemeinde jede Mutter im S...