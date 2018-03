BNAN Junge Generation nicht digital verblöden lassen

Münsingen / Maria Bloching

1973 wurde der BNAN gegründet, heute gehören ihm in mehreren Bezirks- und Arbeitsgruppen insgesamt 1238 Mitglieder an. „Klimawandel, Klimaschutz, Diesel-Skandal, Feinstaubalarm, Fahrverbote, Insektensterben, Glyphosat, Nachhaltigkeit – alles Schlagwörter, die uns in der Vergangenheit, in der Gegenwart und sicherlich auch noch in der Zukunft in den Medien begegnen und uns beschäftigen werden“, führte Manfred Ludwig, Vorsitzender des BNAN, am Samstagnachmittag im Gasthof Hermann aus. Er appellierte an alle Verantwortlichen in der kleinen und großen Politik nicht zu vergessen, dass die Menschheit nur diese eine Erde hat. „Macht endlich global mehr in dieser Richtung, damit wir alle in einem guten Einklang mit der Natur weiterleben können“. Der BNAN tut, was er kann.

Sein Naturschutzkonzept legt den Schwerpunkt auf die Pflege und Erhaltung der Natur, insbesondere auf den insgesamt 347 eigenen Flurstücken und 18 Pachtgrundstücken mit einer Gesamtfläche von rund 180 Hektar, verteilt auf elf Landkreise. „Ohne unseren fleißigen, ehrenamtlichen Helfer in den einzelnen Bezirks- und Arbeitsgruppen wäre es nicht möglich, diese verantwortungsvolle Tätigkeit zu bewältigen“, lobte Ludwig.

Doch auch den BNAN plagen Nachwuchssorgen. „Hier müssen wir uns noch stärker und offensiver einbringen“, forderte er und sprach sich dafür aus, in der Öffentlichkeit wirksamer aufzutreten. Allerdings sei jedoch sicher, dass „wir nicht von Haus zu Haus gehen, um für den BNAN anzuklopfen und zu werben“. Neue Ideen braucht die Zukunft, wie etwa ein digitales Mitteilungsheft, fachliche Dienstleister in Kindergärten und Schulen und ein Internet-Auftritt, der mit mehr Leben gefüllt ist.

Seit Anfang dieses Jahres ist der BNAN Mitglied im Verein Blumenwiesen-Alb, darüber hinaus bringt er sich künftig in der Verbänderrunde im Biosphärengebiet im Kampf gegen den Motorenlärm ein. In enger Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen aus dem Lautertal und aus dem Lenninger Tal hat diese Verbänderunde ein „Lärmschutzpapier“ verfasst, das mittlerweile an Gemeinden, Behörden und auch an das Verkehrsministerium versandt wurde. „Darin wird gefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den Motorenlärm im Biosphärengebiet zum Schutz betroffener Anwohner vermindern sollen“, informierte Ludwig die rund 70 anwesenden Mitglieder. Auch das Thema Wolf treibt den Bund Naturschutz Alb-Neckar um, schließlich werden von ihm Schäfer beauftragt verschiedene Flächen mit ihren Schafherden zu beweiden, die weder maschinell von Landwirten noch durch die eigenen Pflegetrupps gepflegt werden können. Man sei auf die Unterstützung der Schäfer angewiesen und versuche alles Mögliche, um ihnen Zugang zu den Flächen zu ermöglichen. Neben der Pflege von Wiesen, Feuchtgebieten, Feldhecken, Streuobstwiesen, Teichen, Heiden und Wälder überwiegend in Naturschutzgebieten wird vom BNAN auch ein umfangreiches Exkursions-, Führungs- und Vortragsprogramm geboten sowie in den ersten beiden Sommerferienwochen ein Naturschutz-Jugendlager organisiert. Dafür gab es viel Lob von Thomas Dietz vom Landesnaturschutzverband. „Wir dürfen die junge Generation nicht am Rand der digitalen Verblödung allein lassen, sondern müssen sie in den Naturschutz mitnehmen“. Bastian Rochner vom Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Reutlingen bezeichnete den BNAN als „Visionär mit tollen Ideen zur Gestaltung der Zukunft“.

In langjähriger Mitgliedschaft haben sich Hermann Wurz, Dieter Dobler, Werner Hiller und Ludwig Walderich für den BNAN eingebracht. Sie wurden nun von der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt.