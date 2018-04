SV Auingen Jugend bestellt neue Führung

Auingen / ab

Die Jugendvollversammlung des Jugendausschusses des SV Auingen fand dieser Tage im Sportheim in Auingen statt. Der Jugendausschuss ist ein Gremium, in dem sich die Jugendlichen ab 14 Jahren aktiv am Verein beteiligen können und mit eigenen Vertretern im Hauptausschuss des Gesamtvereins vertreten sind.

Die Aufgaben dieses Ausschusses sind die Planung und Durchführung von Aktivitäten der Vereinsjugend wie zum Beispiel der Kinderfasching, die Nikolausfeier, das Rübengeisterfest und die Beteiligung an der Sportwoche des SV Auingen. Ferner koordiniert er die Jugendarbeit in den einzelnen Sparten des Vereins, berät über grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit und vertritt die Interessen der Jugendlichen im Gesamtverein.

Analog zur Hauptversammlung des SV Auingen treffen sich die jugendlichen Vereinsmitglieder einmal im Jahr zu ihrer Jugendvollversammlung. Dabei werden die Jahresberichte präsentiert, zudem die Vertreter für den Gesamtverein gewählt. Die Vollversammlung begann mit der Vorstellung des aktuellen Jugendausschusses und den Berichten der einzelnen Jugendspartenvertretern.

Insgesamt hat der Auinger Jugendausschuss elf Abteilungen, die von 21 Jugendlichen, von drei Gesamtjugendleitern, zwei Jugendsprechern, einer Protokollantin und einer Beisitzerin geleitet wird.

Neben den bereits erwähnten, selbständig durch die Jugendlichen, organisierten Veranstaltungen bewirtet der Jugendausschuss sonntags das Sportheim in der Sportwoche und führt während der Sportwoche den Kooperationstag mit der Auinger Grundschule durch.

Der Höhepunkt im letzten Ausschussjahr war mit Sicherheit der Gewinn des ersten Platzes beim Lotto Sports Award für die Region Reutlingen-Neckar-Alb und die damit verbundene Siegerehrung im Europapark. Außerdem wurde vom jährlichen Jugendzeltlager am Bodensee, der Verkaufsaktionen auf dem Weihnachtsmarkt und dem Verteilen der Gelbe Säcke in Auingen und weiteren Teilorten berichtet.

Für dieses Engagement wurde ein dickes Lob von der Jugendleiterin Sabine Sailer-Stühle ausgesprochen, die daran erinnerte, „wie wichtig die Arbeit der Jugendlichen für den gesamten Verein ist“. Gleichzeitig kündigte Sabine Sailer-Stühle an, nun in die Abteilung „Freizeit und Sport“ zu wechseln. Die beiden verbliebenen Jugendleiterinnen, Moni Bögel und Margret Hawryszko, dankten ihrer Ex-Kollegin für die langjährige Hilfe und Unterstützung.

Die Entlastung des Jugendausschusses führte schließlich der SVA Vorsitzende Thomas Pfleiderer durch, der diese Gelegenheit ebenfalls nutzte, den Jugendlichen zu danken: „Die Jugendarbeit hat für den Gesamtverein eine enorme Bedeutung“.

Danach folgten die Neuwahlen. Der neue Ausschuss wurde einstimmig gewählt und setzt sich nun wie folgt zusammen. Gesamtjugendleiterinnen sind Moni Bögel, Margret Hawryszko, Simone Goller, Annika Sperl und Tim Strakeljahn (Jugendsprecher Vereinsausschuss), Carina Bögel (Protokollantin), Tanja Weimer (Beisitz), Levin Etzel und Jannik Warmsbach (Leichtathletik), Lukas Bögel, Dennis Bauer und Jonas Ludwig (Volleyball), Tobias Dehne, Felix Brandstetter, Sebastian Roupp und Mika Strakeljahn (Fußball), Joy Siegler und Pia Schweizer (Turnen), Anna Roupp und Maraica Hermann (Rhönrad), Sabrina Mayer, Evi Schweizer und Julia Roupp (Tanzen/Zumba), Lara Siegler und Ann-Katrin Keller (Einrad), Bianca Waimer und Saskia Stühle (Mädchenfußball) sowie Lea Vöhringer und Jessica Geist (Rope-Skipping).