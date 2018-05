THW Jeder Handgriff muss sitzen

Münsingen / Sabine Zeller-Rauscher

Junge Männer wie Nico Griesinger (16), Marius Häberle (17), und Micha Seifert (16) braucht das Land. Spätestens dann, wenn Katastrophenalarm ausgelöst wird. Dann nämlich muss jeder Handgriff sitzen, um Gefahren zu minimieren und im besten Fall möglichst schnell komplett zu beseitigen.

Die drei sind bereits vor einigen Jahren ins Jugend-THW eingestiegen. „Mich hat mein Nachbar Vincent Bosler auf die Idee gebracht“, erzählt Nico Griesinger. Bereut hat er den Eintritt ins THW, der ab zehn Jahren möglich ist, bislang noch nie. Der künftige Landmaschinmechaniker-Azubi schätzt vor allem die klasse Kameradschaft im Verein. Sein technisches Verständnis, das er im Verein einbringen kann, wird geschätzt und auch gebraucht.

„Unser Verein zeichnet sich durch die Vielfältigkeit der Mitglieder aus, wobei jeder seinen Teil in Krisensituationen einbringen kann“, erzählt Jürgen Zarnikau, der Chef der Münsinger THW-Ortsgruppe. Der Ortsbeauftragte erinnerte sich dabei noch ganz genau an den letzten Großeinsatz, den seine Truppe 2015 beim schnellen Aufbau einer Flüchtlingserstaufnahmeunterkunft getätigt hat. Innerhalb kürzester Zeit wurden in einem Hangar, im ehemaligen Bundeswehr-Luftwaffenstützpunkt bei Erding, Wände, sanitäre Anlagen und Heizung eingebaut.

Das handwerkliches Geschick der THWler war dabei genauso gefragt, wie das technische Knowhow, welchem sich jetzt die Prüflinge stellten – 36 Teilnehmer aus neun Ortsgruppen. Sechs der Prüflinge kamen aus den eigenen Reihen, wobei der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen bei der Münsinger Gruppe mit 50 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag.

Mindestens 74 Stunden Ausbildung ging der Prüfung, bei der auch Teilnehmer aus Donaueschingen, Horb, Albstadt, Freudenstadt, Ofterdingen, Reutlingen, Balingen und Tübingen teilnahmen, voraus. Mit erlerntem Wissen und Geschick, banden Nico Griesinger, Marius Häberle und Micha Seifert gekonnt aus Seilen und Pfählen einen Dreibock. „Der kann zum Beispiel zum Einsatz kommen, wenn jemand in einen Schacht gefallen ist“, erklärt Griesinger, der sich wie die anderen Teilnehmer auch, unter anderem noch im Zusammenstecken von zwei Steckleitern, in der Inbetriebnahme einer Tauchpumpe, oder beim Zuordnen von Löschmitteln beweisen musste. Auch der Aufbau einer mobilen Stromversorgung stand wie der Aufbau einer Flutlichtleuchte unter anderem auf dem Prüfungsprogramm.

Von Jürgen Zarnikau war zu erfahren, dass die Durchfallquote bei der Prüfung relativ gering sei. Nicht etwa der Einfachheit wegen, sondern der guten Vorbereitung wegen, welche die Ortsverbände leisten. „Wenn bei mir eine oder einer wackelig ist, schicke ich sie oder ihn erst gar nicht zur Prüfung“, so Zarnikau, der sich noch genau an seinen ersten THW-Einsatz erinnerte.

Wie es scheint, leistete der THW-Neuling von einst und seine damaligen Kameraden gute Arbeit. „Das Haus steht heute noch“, freut sich Zarnikau rückblickend.

Jeden zweiten Samstag wird auf dem THW-Gelände am Ortsende von Auingen gewerkelt und die Kameradschaft gepflegt. Im Jugendbereich noch ganz spielerisch. Allerdings meist unter realistischen Bedingungen, wie kürzlich beim Brückenbau über der Lauter. Mehr Informationen zur Münsinger THW-Ortsgruppe gibt es unter www.thw-muensingen.de.