In Münsingen und der Umgebung sind jetzt weitere ehrenamtliche Drohnenteams unterwegs, um mit Hilfe modernster Drohnentechnologie Rehkitze und andere Tiere in Wiesen aufzuspüren, die am selben Morgen gemäht werden. Damit können viele Jungtiere gerettet werden, die sonst dem Tod oder lebensgefäh...