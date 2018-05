Münsingen IZ bietet Unterstützung für Flüchtlinge

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

In dem Gebäude in der „Von der-Osten-Straße“ ist was los. Im oberen Stockwerk findet ein Sprachkurs statt. 17 Frauen drücken dort die Schulbank, lernen Deutsch. Vor ein paar Monaten klang auch noch Kinderlachen durchs Haus, wenn Unterricht war. Denn eigentlich ist es ein Kurs für Mütter mit Kleinkindern. Doch als sich keine Tagesmutter mehr zur Betreuung fand, schafften es die Frauen, ihre Kinder anderweitig unterzubringen, so Sven Jäger, beim Landratsamt zuständig für die Koordination der vier Integrationszentren (IZ) im Kreis. Im Juni haben die jungen Frauen ihre erste Prüfung.

Im Stockwerk darunter berät Julia Gette ein Ehepaar. Kompetenzerfassung ist ihr Aufgabenfeld. Schulabschlüsse, Ausbildung, Studium, berufliche Erfahrung, Arbeitsplatz-Wünsche werden zusammengetragen, sind die Basis, um Geflüchtete in ihrer neuen Heimat in Arbeit zu bringen. Bis da jeweils der Lebenslauf – auf Deutsch – steht, braucht es Zeit.

Ohne die Mitarbeit der interkulturellen Vermittler, zwei aus Syrien, einer aus Afghanistan, geht das sowieso nicht. Die jungen Männer sind über eine Bufdi-Stelle (Bundesfreiwilligendienst) im IZ angestellt. Sie übersetzen aber nicht nur dort, sondern sind zum Beispiel auch in der Vorbereitungsklasse der Schillerschule im Einsatz. Außerdem, so Barbara Steinbach, Projektkoordinatorin im IZ Münsingen, dolmetschen sie bei Infoveranstaltungen, beim Einkaufen oder bei Elterngesprächen. Sie jonglieren bei ihrer Arbeit zwischen Deutsch, Englisch, Persisch und Arabisch. Denn die meisten Menschen, die im IZ nach Hilfe suchen, kommen aus Afghanistan, Syrien oder Gambia. Steinbach ist voll des Lobes über das Engagement der interkulturellen Vermittler, die selbst auch noch in Deutschunterricht haben.

Arbeitsmarktintegration ist sowieso ein Schwerpunkt des IZ, dessen Mitarbeiter auch Unterstützung bei der Suche nach Hospitanten- und Praktikantenstellen bieten. Infoveranstaltungen, zu denen regelmäßig Referenten ins Haus kommen, gehören ebenfalls zum Konzept. Und sie werden von den Asylsuchenden und Geflüchteten gut angenommen. Themen, die auch immer wieder aufgegriffen werden, sind neben Vorträgen zum Bereich Gesundheit, Verbraucherschutz, Ausbildungssystem und Kriminalitätsprävention zum Beispiel auch Schuldnerberatung. Zum letzten Vortrag darüber, so Jäger, seien um die 40 Besucher gekommen. Seine Erfahrung zeige, dass diese Infoveranstaltungen auf dem Land weit besser angenommen werden als in der Stadt. Und das, obwohl es nicht einfach sei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln beispielsweise von Zwiefalten, Mehrstetten, Engstingen oder St. Johann nach Münsingen zu kommen.

Noch eine Erfahrung, die man im IZ macht. Auf dem Land, in den kleinen Gemeinden, laufe die Integration schneller und auf einer persönlicheren Ebene ab, als in der Stadt. Der Anschluss ans örtliche Leben sei wesentlich einfacher, so Jäger. Im IZ hat man auch einen Überblick, was sich auf der Alb so tut: Kontakte zu Vereinen und Verbänden herzustellen, ist eine weitere Aufgabe der Mitarbeiter. Zu denen gehören auch Sozialarbeiter und Integrationsmanager, die vor Ort in den einzelnen Gemeinden für die Betreuung der Flüchtlinge zuständig sind.

Auf der Liste der „spezialisierten Angebote“ steht einmal pro Woche eine Rückkehrberatung. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht zu passen scheine – Integration und Hilfe zur Ausreise – die Sprechzeiten würden genutzt, sagt Sven Jäger. Es gebe viele Gründe, darunter auch Heimweh, warum Asylbewerber oder auch anerkannte Flüchtlinge doch nicht bleiben wollen. „Und da wird von uns aus nicht motiviert.“

Angedockt ans IZ sind auch Angebote, von Ehrenamtlichen. Es gibt unter anderem die Fahrradwerkstatt (siehe unten), Sprachkurse, eine Sandspieltherapie für Kinder oder Ausbildungsbegleitung – da ganz konkret: Ein Pensionist unterstützt zurzeit einen jungen Mann bei der Ausbildung zum Bäcker, hilft bei der Vorbereitung auf die Prüfung.

Die breite Palette an Angeboten will koordiniert, überprüft und immer wieder ergänzt, den aktuellen Anforderungen angepasst werden. Das ist die Aufgabe von Barbara Steinbach, die seit Jahresbeginn das Alb-IZ leitet. Sie hat Sozial- und Verhaltenswissenschaft studiert, ein Diplom in Sportwissenschaft und ein Zusatzstudium Bildungsmanagement. Im Moment ist sie dabei, bei den Integrationsmanagern und den Sozialarbeitern abzufragen, welche Probleme, welche Defizite es gibt, welche Informationen aktuell gebraucht werden. Außerdem sind regelmäßige Teamsitzungen selbstverständlich, genauso wie Absprachen und Unterstützung der Ehrenamtlichen.

Übrigens: Das Integrationszentrum am Eingang zum Albgut kann man nicht nur zu vereinbarten Terminen oder zu Veranstaltungen besuchen. Es hat von Montag bis Freitag feste Öffnungszeiten. Die werden genutzt, „wir haben Laufkundschaft“, sagt Barbara Steinbach. Und weil es ein Ort der „Begegnung und Verständigung“ sein will, sind im Haus natürlich auch die Einheimischen aus den Albgemeinden willkommen.