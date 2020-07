Gute Nachrichten konnte der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth heute Christoph Niesler überbringen: Der Bund unterstützt den Trochtelfinger Bürgermeister beim Breitband-Ausbau in seiner Gemeinde. Mit rund 3,35 Millionen Euro beteiligt sich der Bund im Rahmen des „Förderprogramms zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ am Ausbau des schnellen Internets in derzeit unterversorgten Gebieten der 6500-Einwohner-Gemeinde.

„Der Breitbandausbau ist für die nachhaltige Belebung des Ländlichen Raums unerlässlich. Das schnelle Internet benötigen Unternehmen wie Privathaushalte gleichermaßen“, so Donth. „Gleichzeitig stellt der Ausbau die Kommunen auf dem Land aber auch vor große finanzielle Herausforderungen.“

6,7 Millionen Euro für schnelleres Internet

Gerade deshalb gehe Trochtelfingen mit den Ausbauplänen des Breitbandnetzes den richtigen Weg, unterstreicht der Abgeordnete weiter. Der Bund beteiligt sich nun mit 50 Prozent der Kosten an dem insgesamt knapp 6,7 Millionen Euro teuren Gesamtprojekt. Die Covid-19-Pandemie habe die Kommunen vor unerwartet große finanzielle Belastungen gestellt, weiß Donth. Ebenso habe sich hier nochmals die Notwendigkeit verschärft, der Arbeit von Zuhause aus – im „Homeoffice“ – nachgehen zu können. „Ohne eine entsprechend schnelle Internet-Verbindung ist das schlicht unmöglich.“