Hayingen In Wimsen wird ein neuer Programmmacher gesucht

Hayingen / Reiner Frenz

Zehn fast durch die Bank hochkarätige Programmpunkte umfasst das Wimsener Kulturprogramm 2019. Es ist für fast jeden Musikgeschmack etwas dabei und es sind häufig Bands oder Interpreten, die man sonst für viel Geld in deutlich größeren Hallen sehen kann. Und es ist das voraussichtlich letzte Programm, das die Handschrift von Dietmar „Didi“ Schrade trägt, der seit zwölf Jahren emsiger und überaus erfolgreicher Programmmacher in Wimsen ist. Gestern, beim alljährlichen Pressegespräch, kündigte er an, dass dies seine letzte Saison als alleiniger Programmgestalter sei.

Wie es in Wimsen mit dem Kulturprogramm weitergeht, das steht laut Schrade in den Sternen. Noch gebe es keine konkreten Vorstellungen, wie es personell weitergehen wird. Schrade: „Wir suchen Leute, die an Kultur interessiert sind, über musikalisches Wissen und organisatorisches Geschick verfügen und darüber hinaus auch Zeit haben.“ Die brauche man tatsächlich, denn Programmgestaltung, Kartenproduktion, Hotelbuchungen, Pressearbeit, all das schüttle man nicht einfach aus dem Ärmel.

Kurzer Rückblick auf 2018: Das vergangene Jahr ist in Wimsen hervorragend gelaufen, zog Didi Schrade zufrieden Bilanz. Der Zulauf zu den Veranstaltungen, die bis auf wenige Ausnahmen ausverkauft waren, ist weiter gestiegen und man habe die Saison mit schwarzen Zahlen beenden können, was „sehr bemerkenswert“ sei.

Knapp 300 Bewerbungen für einen Auftritt hat Didi Schrade vergangenes Jahr erhalten, erzählt er. Nur zehn könne man aber nehmen. Das Aussieben sei deshalb auch ein unangenehmer Job. Immerhin formuliere der Fairness halber er für alle Interessenten Absagen, was diese auch anerkennen, weil es nicht unbedingt üblich sei.

Den Auftakt bestreitet in diesem Jahr am 12. April Amanda Rheaume mit ihrer Band. Die Kanadierin mit indianischen Wurzeln zählt zu den herausragenden Acts in der Roots-Rock-Szene, mischt Folk, Country und Americana, verfügt über eine prägnante, raue Stimme und verfügt über eine enorme Bühnenpräsenz: „Ein toller Einstieg in unser Programm in diesem Jahr“, freut sich Schrade.

Von unserer Zeitung präsentiert wird das zweite Konzert am 27. April. Das Schweizer Sextett Pigeons on the Gate kommt ursprünglich aus Irish Folk-Gefilden, hat das Spektrum aber längst erweitert und mischt Rock und Pop hinein, wodurch ihr der Sound der Formation eine ganz eigene Note erhält. Die „Täubchen“ sind laut Schrade der Senkrechtstarter der Folk-Szene.

Am 18. Mai gastieren Poems on the Rocks in Wimsen, die Vorreiter der Live Lyrics wie sie beispielsweise der SWR Hallen füllend anbietet. Die Band entführt ihr Publikum auf eine poetische Reise durch die gesamte Geschichte des Rock, von den Sechzigern bis in die Gegenwart. Schauspieler Jo Jung präsentiert die deutschen Texte zu Klassikern von Peter Gabriel, Pink Floyd oder John Lennon mal sanft, mal traurig, mal voll brüllendem Zorn.

Außergewöhnlich nennt Didi Schrade den 24. Mai. Da gastiert das Solina Cello-Ensemble auf der Alb, das eine musikalische Reise durch ganz Europa unternimmt und das durch nahezu alle Musik-Genres. Schrade: „Bemerkenswert ist, dass die Solinas vom Cäcilia-Chor aus Zwiefalten unterstützt werden“.

Aus Stuttgart kommen die Bigtown Bandits mit dem Gitarristen Philipp Tress, der ja auf der Alb kein Unbekannter ist, mit Can Do seine ersten musikalischen Schritte absolvierte. Sie spielen den Sound der 1940-er bis 60-er Jahre, von Soul und Boogie bis hin zu Rock’n’Roll und bieten eine Show, „die keinen auf den Stühlen hält“.

Bereits das vierte Gastspiel hat Tatort-Kommissar Miro Nemec in Wimsen. Mit Asphyxia, seiner Band aus Jugendtagen wird er beim Rock-Sommerfest am 13. Juli Open Air Ohrwürmer aus 50 Jahren Rockgeschichte präsentieren.

Traditionell gibt es in den Sommerferien eine Ausstellung, diesmal mit der Ehinger Künstlergruppe IRIS. Vernissage ist am 18. August mit Gisela’s Dixieland Connecktion. Die Ausstellung ist bis 28. August zu sehen.

Am 13. September wird etwas „ganz Schrilles“ geboten: Die Zucchini Sistaz begeistern mit dreistimmig gesungenen Bigband-Klassikern der 1920-er bis 1950-er Jahre. „Drei Jahre lang haben wir sie angebaggert, bis sie jetzt endlich kommen“, so Schrade.

Vocal Recall begeisterten in Wimsen schon vor fünf Jahren und kommen am 28. September mit neuem Programm in die Mühle. Ihre eigenwilligen Interpretationen und Texte von Hits sind so witzig, dass „garantiert kein Auge trocken bleibt“.

Die Wicked Wildcats sind laut Schrade die beste Country-Band Österreichs. Sie glänzen am 12. Oktober mit professionellem musikalischem Können und detailgetreuem Oufit.

Das Finale bestreitet die Beach Boys Revival Band am 26. Oktober: „Die bringen mit ihren Good Vibrations normalerweise große Hallen zum Kochen“.

Info Karten für Pigeons on the Gate sind beim ALB BOTE in Münsingen erhältlich, für die anderen Konzerte beim GEA in Reutlingen, Pfullingen und Münsingen sowie im Bierhimmel in Zwiefalten.