Oberstetten In Oberstetten steppt beim Umzug der Bär

In Oberstetten steppt beim Umzug der Bär

Oberstetten / Von Reiner Frenz

Mal ganz ehrlich: Besser hätte es vom Wetter gar nicht kommen können, und so strahlten gestern Nachmittag die Verantwortlichen des Oberstetter Narrenvereins mit der Sonne um die Wette. Nicht nur, dass sich mit 76 Zünften, Gruppen und Kapellen, vielleicht der bis dato längste Umzugs-Bandwurm um 13.30 Uhr in Bewegung setzte und damit ein für die Zuschauer unglaublich buntes Schauspiel bot, nein, auch die Zahl der Besucher dürfte eine der höchsten gewesen sein, die jemals gezählt wurde.

So säumten Tausende die Burgstraße und ließen sich von gut gelaunten Närrinnen und Narren, Hexen und Musikanten, drei Stunden lang bestens unterhalten. Einige der Zünfte sah man in Oberstetten erstmals, ein Zeichen dafür, dass nach wie vor neue Vereine gegründet werden.

Andere aber sind auch nach 30 Jahren gern gesehene Gäste, etwa die Nachbarn aus Eglingen, Pfronstetten oder Trochtelfingen. Zwei Moderatoren-Duos sorgten dafür, dass die Besucher die eine oder andere interessante Info über die vorbeiziehenden Hexengruppen erhielten: Adrian Zeller und Claudia Schmid in der nördlichen Ecke und Tobias Riedinger und Matthias Baier im Süden. An beiden Knotenpunkten wurden denn auch die meisten Pyramiden aufgebaut. Auch nach dem großen Umzug war gestern noch lange nicht Schluss. Bis in die späten Abendstunden feierten die Närrinnen und Narren, schließlich hat jetzt die heiße Phase der Fasnet begonnen.