Musik Konzert in der Stephanuskirche

Laichingen/Gruorn / Von Sabine Graser Kühnle

Mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm stimmte das Kantoreiorchester der Münsinger Martinskirche auf die Konzertsaison in Gruorn und das traditionell an Pfingsten stattfindende Treffen der ehemaligen Gruornbewohner ein. Das Orchester musizierte in der Stephanuskirche vor vollen Bankreihen. Das Publikum durfte in festlichen Klängen schwelgen, komponiert von Johann Bernhard Bach d.Ä., einem Großcousin des berühmten Johann Sebastian, seinen Zeitgenossen Georg Muffat und Georg Philipp Telemann, sowie von den Vertretern der Wiener Klassik, Haydn und Mozart.

Flotte Läufe

Obwohl zwei dargebotene Werke von als Kirchenmusikern bekannten Komponisten stammt, war das Konzert geprägt von weltlicher Musik, die einen festlich-frohen Schimmer verbreitete. Als eines der schönsten Stücke für Altblockflöten hat Kirchenmusikdirektor Stefan Lust Telemann‘s „Concerto in B“ angekündigt. Ein ausgesprochen munteres Werk, das mit flotten Läufen und gewagten Tonsprüngen den Flötistinnen Michaela Gahn und Hella Bader-Bergengruen akrobatische Fingerfertigkeit und langen Atem abverlangte. Eine wunderbare Darbietung zusammen mit der Streicher- und der Basso-Continuo-Gruppe, die großen Beifall erntete.

Mit Verve

Dem vorangegangen war Haydn‘s „Parthia in G“. Ursprünglich Musik zur Aufführung im Freien komponiert, ist es auch in der Kirche ein wahres Kontrastprogramm, fast wie ein Ausflug in Wagnermusik, da nur die Bläser Flöten, Oboen, Fagotte und Hörner musizierten. Mit Verve kam dieses vergnügliche, in Tänze aufgeteilte Werk, mit seinen zahlreichen kompositorischen Inspirationen daher. Erst recht der letzte Satz erinnerte an ein Jagdmotiv mit fröhlichem Halali. Das war ein wahres Zuckerstückchen in diesem Konzert, versiert dirigiert von der Schülerin Lust‘s, Regina Böpple.

Mit drei Werken konzertierte das komplette Orchester. Es machte mit Johann Bernhard Bach‘s d.Ä. „Ouverture Nr. 2 in G“ den Anfang: ein flotter Geigenreigen mit kleiner, aber hübscher Melodie, der sich durch diverse Tänze zieht. Das Orchester überzeugte mit zeitweiser fedriger Leichtigkeit und in der die Ouverture abschließenden Gigue zuckten den Zuhörer die Füße ob des fröhlich hüpfenden Duktus. Ideenreich hatte auch Georg Muffat seine Sonata 3 in A-Dur verfasst. Das Streicherconcerto spiegelte die Freude des einstigen Cosmopoliten am französischen sowie italienischen Musikstil. Für die Musiker war die Polyphonie eine Herausforderung, die Zuhörer konnten in diesem fein verwobenen Klangteppich richtig schwelgen.

Den Abschluss machte Mozart, die Sinfonie Nr. 26 in Es-Dur. Dramatisch, und geheimnisvoll düster umwölkte die Musik das Publikum. Das Dirigat hatte wieder Regina Böpple inne.

Die Gäste erklatschten sich nach diesem wunderbaren Konzert eine Zugabe.