Eine Familien-Chronik – Gregor Herter erforschte die Geschichte seiner Familie in Ehestetten. Es entstand ein Buch mit mehr als 400 Seiten, über 300 Bilder illustrieren die Texte.

Die Chronik besticht schon äußerlich durch eine sichtbar hochwertige Fertigung: Hardcover-Einband, Fadenheftung, Leseband, Kapitalband sowie durch einen mit Leinen bezogenen Schuber. Den Einband ziert das früheste Bild von Ehestetten, ein Aquarell von 1582. Die vielen Details der Herter-Familien-Chronik sind beeindruckend. Fünf Kapitel gliedern die über 400 Seiten. Schwerpunkte sind die aktuelle Seniorengeneration, deren Folge-Generation (Kinder, Nichten, Neffen), schließlich deren Eltern- und Großeltern-Generation, zuletzt folgt ein Überblick zur Ehestetter Ortsgeschichte.

Im vierten Kapitel berichten 20 Familien-Übersichten von den Lebensbedingungen der Vorfahren im 19. Jahrhundert. Dabei informiert Herter sehr detailliert über drei wichtige Themen: hohe Geburtenzahlen, große Kindersterblichkeit sowie über den frühen Tod von Müttern im Zusammenhang mit Geburten.

Gregor Herter: Zur Person

Gregor Herter wurde 1941 in Ehestetten geboren. Dort besuchte er die Volksschule, erlernte den Maurerberuf. 1961 ging er zur Bundeswehr und machte dort die Hochschulreife. Nach dem Lehramtsstudium (Geschichte, Sprachen) nahm er 1971 in der Nähe von Mönchengladbach die Lehrertätigkeit auf. 2002 ging er in Rente. Seine Verbindung zu Ehestetten hat er nie verloren.