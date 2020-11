Das Ministerium für Soziales und Integration sieht pro Landkreis ein bis zwei Kreisimpfzentren vor, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt. Dabei kommt jetzt neben der Tribüne im Kreuzeichestadion in Abstimmung mit der Gemeinde Hohenstein auch die Hohensteinhalle als zweiter Standort in Betracht. Bei der Auswahl der Standorte spielen die Lage und Erreichbarkeit eine entscheidende Rolle.

Wie in der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Reutlingen bereits berichtet wurde, konnten der Landkreis das Tribünengebäude des Kreuzeiche-Stadions als Impfstation melden. Die Genehmigung des Sozialministeriums steht momentan noch aus. Besonders die Zweigeschossigkeit sei ein zu prüfender Punkt, da sich die Impfstätten nach Kriterien des Ministeriums möglichst auf einer Ebene befinden sollen.

Da dem Landkreis jedoch noch keine abschließende Entscheidung vorliegt, ob der Kreis Reutlingen ein oder zwei Impfstätten einrichten soll, wurden vorsorglich Vorbereitungen für einen zweiten Standort getroffen. In Abstimmung mit der Gemeinde Hohenstein wurde die Hohensteinhalle geprüft und dem Ministerium als möglicher Standort auf der Alb vorgeschlagen, hieß es dazu gestern in der Mitteilung von Pressesprecherin Christine Schuster.

Für beide vorgeschlagenen Standorte steht die Rückmeldung beziehungsweise die Genehmigung des Ministeriums noch aus, heißt es weiter in der Mitteilung. Zudem sind noch viele weitere Fragen offen, zum Beispiel auch, wie die personelle Besetzung der Impfstellen geregelt wird, wie die Durchführung der Impfungen erfolgt und der Einsatz des Impfstoffes an sich.