Fasnet Im Motivwagen steckt Wahrheit

Eglingen / Ralf Ott

Erstklassiges Narrenfest: Tausende Besucher säumten gestern die Straßen beim 48 Umzug des Eglinger Narrenvereins, der unter dem Dach des Musik- und Gesangvereins beheimatet ist. Und wieder einmal machten die „Hendersche – Fiesche“ mit mehreren Motivwagen den Eglinger Umzug zu einer Besonderheit. Mehrere Böllerschüsse signalisierten den Start, vorneweg setzte sich traditionell der Wagen von Anton Wahl in Bewegung: „Nordprom“ mit dem Leitgedanken „Besser als frieren ist Gas importieren“ als Thema und sogar Angela Merkel wurde mit typischer Handhaltung gesichtet.

Zwei Bühnen waren aufgebaut, am Feuerwehrhaus kündigten Hermann Heinrich und Thomas Engelhardt die Narrengruppen mit ihren jeweiligen Rufen an, an der Haupttribüne – hier verfolgten auch MdB Michael Donth und der frühere SPD-MdL Klaus Käppeler das Geschehen – sorgten Niko Klemens und Narrenmeister Denis Werner für den korrekten Informationsfluss. Schließlich kennen Narren keinen Spaß und mancher war irritiert, stand doch auf der Rückseite der „Krawatte“ mit den Narrenrufen die Jahreszahl 2018. Ja und übrigens fanden sich Süßigkeitenspendierer, Schnürsenkelklauer, Konfettiwerfer und Mädchenverschlepper zuhauf unter den Akteuren der 75 Narrengruppen.