DLRG Im Gebäude stehen Instandsetzungen an

Münsingen / swp

Die einzelnen Ressortleiter berichteten von etlichen Aktivitäten. Unter anderem besuchte eine große Jugendgruppe das Zeltlager in Zwiefalten, im Freibad wurde das Zwölf-Stunden-Nachtschwimmen durchgeführt, für die Jüngeren gab es eine Vereinsmeisterschaft.

Im Bereich Einsatz gab es über etliche geleisteten Stunden zu berichten. Im Sommer hätten es bei der Rettungswache für die 24 freiwilligen Jugendlichen theoretisch bis zu 1500 Stunden werden können, wenn sie dort an Sams- und Sonntagen ihren ehrenamtlichen Wachdienst geleistet hätten. Auf Grund der Wetterlage und des geringem Besucheransturms leisteten die immer aus sechsköpfigen Wachgruppen bestehenden Rettungsschwimmer nur an wenigen Tagen 226 Wachstunden. Ebenfalls im Freibad war die DLRG-Ortsgruppe bei der Open-Air-Party vor Ort. Das ganze Jahr über leisteten die DLRG´ler im Hallenbad in Hundersingen Wachdienst. Weit außerhalb der Stadtgrenze, nämlich an der Nordsee wurde von einigen Rettungsschwimmern der Urlaub nicht zum an den Strand liegen, sondern für den freiwilligen Wasserrettungsdienst benutzt. So leisteten sie teils auf dem Festland oder auch auf einer Insel nochmals 448 Wachstunden in Ihrer Freizeit.

Im Bereich Ausbildung konnte man über etliche Kurse berichten. Die Schwimmkurse für Kinder im Vorschulalter sind voll belegt. Der Schwimmabend für Kinder und Jugendliche bis zwölf ist ebenfalls überlaufen. Des Weiteren wurde das ganze Jahr über im Hallenbad Kurse in Aquafitness durchgeführt, alle voll belegt. Etwas schwierig ist es derzeit im Bereich der Rettungsschwimmausbildung. Hier fehlen weitere interessierte, ältere Ausbilder. Im Ressort Medizin gab es eine Neuerung. In Münsingen gibt es schon seit Jahren Erste-Hilfe-Kurse. Aber um eine vernünftige Versorgung eines Notfallpatienten durchzuführen, ist dies teilweise nicht genug. Eine elementare Sanitätsausbildung ist immer öfter nötig. Nun ist es möglich, dies auch in Münsingen durchzuführen. Als einzigste Ortsgruppe des DLRG-Bezirks Reutlingen bietet Münsingen auch Kurse zum DLRG-Sanitäter. In den Herbstferien wurde ein über 50 Stunden dauernder Lehrgang für SAN A und B der DLRG mit zwölf Teilnehmern durchgeführt.

Der Kassierer berichtete, dass im vergangenen Jahr trotz der üblichen laufenden Ausgaben und Anschaffungen für Einsatz und Ausbildung am Ende ein gutes finanzielles Plus zu verzeichnen war. Grundpfeiler sind hier die Mitgliedsbeiträge und sämtliche Ausbildungskurse. Das Heim habe sich dieses Jahr durch etliche Veranstaltungen kostenmäßig auch selbst getragen. Das bald 30-jährige Gebäude brauche aber in nächster Zeit einige Instandsetzungen. Hierfür sollen die Mehreinnahmen des letzten Jahres mit benutzt werden.

Nach erfolgter Entlastung des Vorstandes standen wieder die regulären Wahlen auf der Tagesordnung. Der gesamte Vorstand wurde in allen Ämtern bestätigt und setzt sich wie folgt zusammen. Vorsitzende sind Martina Glocker und Pascal Maier, die Kasse wird weiterhin von Sabine Lamparter und Silke Glocker-Ambrosy geführt. Die technische Leitung hat Jürgen Lamm, der jetzt von Lukas Reinhardt unterstützt wird. Anna Böhm bleibt Schriftführerin. Schon ein paar Tage zuvor bei der Jugend wurde Melanie Ambrosy im Amt des Jugendleiters bestätigt. Weiter im Team sind Annika Kley und Felix Queck.

Für das kommende Jahr sind wieder etliche Veranstaltungen geplant. Schon jetzt waren zwei Wochenenden belegt mit EH-Kursen. Ende April ist ein Schwimmwettkampf, dann kommt die Freibadsaison mit Rettungswache, Zwölf-Stunden-Nachtschwimmen und Open-Air-Party. Des Weiteren sind auch wieder Fahrradtouren und Grillmittage im Programm. Mehr unter: https//:muensingen.dlrg.de.