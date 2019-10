Bereits im Juni waren sich die Gemeinderäte einig, dass hinsichtlich der hohen Nachfrage in der Gemeinde weitere Baugrundstücke zwingend erforderlich sind. Daher wurden die Bebauungspläne der Baugebiete „In der Burgstraße“ in Oberstetten und „Hofäckerweg“ in Meidel-

stetten auf den Weg gebracht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden erfolgte vom 17. Juni bis 19. Juli. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 8. Oktober, informierten Architekt und Stadtplaner Clemens Künster und Bürgermeister

Jochen Zeller über die eingegangenen Stellungnahmen und die erforderlichen Anpassungen der Planung.

18 Grundstücke entstehen in Oberstetten

Auf dem 1,44 Hektar großen Plangebiet im nördlichen Siedlungsrand von Oberstetten konnte ein weiterer Bauplatz generiert werden. Möglich war dies durch die Verlegung des Versickerungsbeckens nach Norden, außerhalb des Plangebiets. Somit stehen

18 Grundstücke für die Bebauung zur Verfügung. Dies freut besonders Jochen Zeller, denn Interessenten seien genügend vorhanden. Aufgrund der Anregungen von Seiten des Landratsamtes wurde ein Pflanzgebot festgesetzt. So müssen die Bäume, die im Rahmen der Erschließung der einzelnen Grundstücke entlang der Burgstraße nicht erhalten werden können, mit der Pflanzung mittel- bis großkroniger Laubbäume ausgeglichen werden. Zudem wurden der Erhalt der Feldhecke und ein Ausschluss von Steingärten aufgenommen.

Weitere Vorschläge kamen auch von den Räten. So bemängelte Alexander Beetz den fehlenden Gehweg und regte an, die Burgstraße auf Tempo 30 zu beschränken. Auch Markus Tress war dafür, eine Maßnahme zur Reduzierung der Geschwindigkeit im Neubaugebiet zu ergreifen. Er plädierte für Ausbuchtungen. „Diesen Versuch haben wir im Hofweg in Ödenwaldstetten schon gemacht. Erfolglos“, reagierte Jochen Zeller. „Die Ausbuchtungen behindern den Winterdienst, es kann nicht ordentlich geräumt werden“, ergänzte der Bürgermeister. Weiterhin hoffe er, dass sich die Wahrnehmung der Verkehrsteilnehmer nach der Bebauung ändere. Schließlich sei die Burgstraße derzeit nur einseitig bebaut, was den Anschein erwecken könnte, dass man sich gar nicht im Ort befinde. „Die Straßenbreite wird bei der Bebauung zudem reduziert“, regte Zeller an, erst einmal abzuwarten, wie sich der Verkehr im Neubaugebiet entwickelt.

In Meidelstetten wird es zwei Bauabschnitte geben

Auch der Bebauungsplan des entstehenden Wohngebiets im Nord-Osten von Meidelstetten „Hofäckerweg“ wurde an wenigen Punkten angepasst. Um dem Natur- und Landschaftsschutz gerecht zu werden, wurden etwa das Biotop und die Versickerungsflächen vergrößert und die Abdeckung von offen Bodenflächen zur Gartengestaltung ausgeschlossen. Eine private Grünfläche wurde hinzugewonnen. Damit beträgt die Größe des Gesamtgebiets zirka 2,49 Hektar und damit

0,18 Hektar mehr im Vergleich zum ursprünglichen Aufstellungsbeschluss vom 4. Juni. Die Erschließung der Bauflächen soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Erst wolle Jochen Zeller Käufer finden. „Die Erschließung aller 28 Bauplätze wäre viel zu teuer“, erläuterte er. Man müsse nicht nur komplett vorfinanzieren, zusätzliche Kosten würden beispielsweise durch die Beleuchtung oder den Winterdienst entstehen.

Während im Baugebiet „In der Burgstraße“ ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen sind, sind im Plangebiet „Hof-

äckerweg“ auch Mehrfamilienhäuser zugelassen.

