Martinskirche Hörgenuss dank toller Akustik

Münsingen / Von Maria Bloching

Treue Fans der Stadtkapelle Münsingen wunderten sich – eigentlich findet doch jedes Jahr zwei Wochen vor Ostern das traditionelle Doppelkonzert in der Alenberghalle statt. Sollte also dieses Benefizkonzert in der Martinskirche ein Ersatz sein? Nein. Das Doppelkonzert wurde aus Termingründen verschoben und wird am 9. Juni um 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Modern Symphonic Percussion Ensemble auf dem Rathausplatz veranstaltet.

Doch ganz ausfallen lassen wollten die Musikanten mit Dirigent Berthold Loritz ihren Auftritt im Frühling auch nicht. Stattdessen spielten sie in und zugunsten der Martinskirche und wussten mit ihren ergreifenden Vorträgen in herrlicher Akustik ein großes Publikum zu begeistern. Der Auftakt mit „Adagio for Winds“ von Markus Götz wurde zur musikalischen Meditation, in der barocke und romantische Stilelemente miteinander verschmolzen. Die Interpretation war von den persönlichen Gefühlen der Musiker geprägt und erreichte eine bewegende Wirkung durch die emotionale Tiefe, die sich in rhythmischen Freiheiten ausdrückte.

In „Songs from the Catskills“ komponierte Johan de Meij eine interessante Mischung aus amerikanischer und europäischer Volksmusik, insbesondere aus Irland und Schottland. Die Stadtkapelle wusste die Begeisterung des Komponisten über das herrliche Naturschutzgebiet der Catskill Mountains im Bundesstaat New York stimmungsvoll auszudrücken. Sie gaben eine spannende und abwechslungsreiche Auswahl an mitreißenden Liedern zum Besten, bevor sie mit dem Titel „Lough Erin Shore“ als einen der größten Hits der irischen Band „The Corrs“ keltische Klänge in der Martinskirche verbreiteten.

Was hätte wohl besser in dieses Gotteshaus gepasst, als neue geistliche Lieder wie „Keiner ist wie Du“ und „Wo Menschen sich vergessen“, die im Rahmen einer Serie von Kurt Gäble bewusst ausgewählt und arrangiert wurden, um sie rein instrumental von einem Blasorchester spielen und vom Publikum begleitend singen zu lassen. Die ergreifende Ballade „Isle of Hope, Isle of Tears“ von Brendan Graham beschreibt die Gefühle der Menschen, die den Schritt über den großen Teich gewagt haben. Gefühlvoll intonierten die Musiker dieses emotionale Lied, bevor sie sich mit der gefühlvollen musikalischen Liebeserklärung „Aria d´Amore“ von Florian Ziller verabschiedeten. Die eingängige Melodie wanderte durch die verschiedenen Register und Klangfarben des Orchesters, das die Atmosphäre der Komposition gleichzeitig zart und kraftvoll wiedergab.

Besonders gelang die dezente Einbeziehung des Schlagwerks, das die freudig bewegte Stimmung verstärkte, ohne dabei zu dominant in den Vordergrund zu rücken.

Einen stimmungsvollen Abschluss bot die Zugabe mit Australiens bekanntestem Volkslied „Waltzing Matilda“, das der Musik des schottischen Liedes „Thou Bonnie Wood of Craigielea“ von James Barr zugrunde liegt.

Die Moderation übernahm Stefan Wohlfahrt, er trug zwischen den einzelnen Stücken Gedichte von Georg Ried vor. Eindrucksvoll hat die Stadtkapelle mit diesem Benefizkonzert bewiesen, dass sie auch Musik zum Träumen und viele getragene Stücke in ihrem Repertoire hat. Diese passten wunderbar zum Auftritt. Kirchenmusik im eigentlichen Sinn stand nicht auf dem Programm, dennoch verstanden es die Musiker, durch die behutsame Auswahl der Werke und die hervorragende Akustik dieses Konzert besinnlich zu gestalten.