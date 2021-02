Im Jahr 2017 war Daphne Erlebach für sechs Monate in Kenia und hat dort in einem Waisenhaus gearbeitet. Die Kontakte zu einem Slum in Nairobi haben sie so bewegt, dass sie eine Hilfsorganisation gegründet hat. „SEP Mombasa“ mit Sitz in Münsingen unterstützt die Menschen seit 2019 in unterschiedlicher Weise, wie sie SPD-Landtagskandidat Klaus Käppeler und Zweitkandidat Jochen Klaß in einem Zoom-Meeting berichtet.

Es gibt Momente, die verändern das Leben eines Menschen. Und oft nicht nur sein eigenes, sondern das von vielen anderen mit. Für Daphne Erlebach war solch ein Tag, als sie einen Slum in Mombasa besucht hat. „Als ich dort war und gesehen habe, wie die Menschen dort leben, konnte ich nicht einfach wieder „Tschüss“ sagen und gehen“. Zurück in Deutschland fing sie an, die Gründung einer Hilfsorganisation in die Wege zu leiten.

Im Oktober 2019 ist nach einer großen Benefizaktion im Münsinger Tonfilmtheater der Verein „SEP - Slum Empowerment Project –Mombasa“ gegründet worden. Ziel ist es seitdem, Menschen aus dem Slum in Mombasa zu unterstützen. Dabei wird zunächst einmal die ärztliche Behandlung für Menschen des Slumgebiets ermöglicht, die sonst meist unbezahlbar ist. Außerdem werden Hygieneartikel an Frauen und Mädchen verteilt, sowie Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Es gibt zwei Mitarbeiter vor Ort, Swaleh Juma und George Bondi, die selbst im Slum leben und die in regelmäßigem Austausch mit dem Verein stehen.

„Erst wenn die Grundbedürfnisse der Menschen gesichert sind, können sich sie auf etwas anderes konzentrieren“, ist Daphne Erlebach überzeugt. Sie hat die Menschen dort kennen gelernt und will ihnen ein wenig von ihren Sorgen nehmen. Jochen Klaß war von Anfang an beeindruckt von dem Engagement der jungen Frau aus Münsingen, die als Erzieherin in Beuren arbeitet. „Sie hat quasi im Alleingang eine Hilfsorganisation aus dem Boden gestampft“, betont er, weshalb er ebenfalls Mitglied wurde und sich in dem Verein engagiert. Klaus Käppeler ist selbst Schirmherr einer Hilfsorganisation, nämlich „Kinder brauchen Frieden“, und weiß deshalb, wie wichtig es ist, dass sich Menschen engagieren, um denen zu helfen, die Not leiden.

38 Mitstreiter hat Daphne Erlebach in der Zwischenzeit gefunden, über Spendenaktionen oder Verkaufsstände erwirtschaftet der Verein Einnahmen, die fast komplett in die Arbeit im Slum fließen. Dies sei der Vorteil eines kleinen Vereins, dass die Ausgaben für die Verwaltung gering sind, betont sie. Auch die Kosten für eine medizinische Behandlung sind mit denen in Industrienationen nicht vergleichbar. Was wir hierzulande für einen „Coffee to go“ ausgeben, reicht in Mombasa für einen Arztbesuch. Das zeigt: Auch mit kleinen Spenden kann man helfen.