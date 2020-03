Auf ein gelungenes Jahr blickte die Herzsportgruppe Münsingen bei der diesjährigen Hauptversammlung zurück. Sie wurde vom ersten Vorsitzenden Heinz Lamparter eröffnet. Lamparter bedankte sich bei den 43 Anwesenden, die trotz widriger Wetterverhältnisse gekommen waren. Für die verstorbenen Mitglieder wurde eine Gedenkminute eingelegt.

Schriftführerin Marianne Strecker ging bei ihrer Rückschau kurz auf die Anfänge der Herzsportgruppe Münsingen, im Jahr 1986, ein. Dr. Rüdiger Hartmann fing die erste Übungsstunde mit 13 herzkranken Patienten an, damals noch unter der Obhut des Versehrtensportes. Heute, 34 Jahre später, gibt es in Münsingen eine erfolgreiche Herzsportgruppe mit über 200 passiven und aktiven Mitgliedern. Im abgelaufenen Jahr wurden 18 Veranstaltungen angeboten und durchgeführt.

Freitagswanderungen mit Einkehr

Die Freitagswanderungen gingen in die nähere Umgebung, die Teilnehmer belohnten sich danach bei der Einkehr mit Kaffee und Kuchen. Die Ausflüge ins Maschenmuseum nach Tailfingen, die Bundesgartenschau in Heilbronn und zum Baumwipfelpfad in Bad Wildbad, wurde gut angenommen. Das Grillfest mit 190 Besuchern war wieder der Höhepunkt des Jahres. Die Weihnachtsfeier war mit Nikolaus, dem Gospeltrain aus Willmandingen, Musikeinlagen der Hartmannkinder und einer Tombola von Annemarie Schubauer eine gelungene Veranstaltung.

Zwei Ehrungen

Zwei Ehrungen konnte der Vorsitzende Heinz Lamparter im vergangenen Jahr vornehmen. Dieter Belz ist bereits seit 30 Jahren Übungsleiter bei der Herzsportgruppe und trotz eng bemessener Zeit voll Herzblut dabei. Dr. Klaus Niederecker ist bereits 25 Jahre dabei und überwacht die Herzsportler während der Übungsstunden.

Wissen zur Reanimation vermittelt

Über die Herzwoche berichtete der Vorsitzende Heinz Lamparter. Es waren viele Besucher beim Herzreanimationsabend, darunter auch viele interessierte Kinder. Dr. Andreas Kunz aus Pfullingen hielt in der Albklinik einen gut besuchten Vortrag über „Herz und Lunge“ ab. Der Spendenerlös aus diesen Veranstaltungen von 555 Euro ging wieder nach Tübingen an die Kinderkardiologie von Professor Dr. Michael Hofbeck.

Den Bericht über die Finanzen legte Kassiererin Annemarie Schubauer in einem detaillierten Zahlenwerk vor. Franz Brodbeck, der zusammen mit Manfred Walter die Kasse geprüft hatte, bestätigte die tadellose Kassenführung. Bernd Seifried entlastete danach das Vorstandsteam und nahm als Wahlleiter die anstehenden Wahlen vor.

Heinz Lamparter bleibt Vorsitzender

Zur Wiederwahl für drei Jahre stellten sich der erste Vorsitzende Heinz Lamparter, der zweite Vorsitzende Siegfried Stanischa, Kassiererin Annemarie Schubauer, Schriftführerin Marianne Strecker und als Gruppensprecher Herbert Rehm, Hans Brändle, Herbert Schrade, Franz Brodbeck, Marianne Strecker, Annemarie Schubauer, Günther Dizinger und Erwin Müller. Neu gewählt als Gruppensprecher wurden Marliese Failenschmid und Gerhard Schieber.

Mit Applaus verabschiedet

Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Walter Schepper, Karl Wöhler und Albert Schrade schieden nach vielen Jahren als Gruppensprecher aus. Ihnen wurde mit großem Applaus für ihre ehrenamtliche Arbeit gedankt.

Dr. Christoph Hartmann als Vertreter der Ärzte hatte keinerlei Beanstandungen vorzubringen, sondern lobte die Herzsportler und sagte: „Es läuft alles super.“ Bernd Seifried als Sprecher der Übungsleiter, hatte auch keinerlei Mängel vorzubringen. Er berichtete über die zweijährige Lizenzverlängerung der Übungsleiter.