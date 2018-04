Bürgernetz Alb Helfer fehlen an allen Ecken und Enden

Münsingen / swp

Da im Vorjahr mehr als 50 Mitglieder kamen, dürfe man das geringere Interesse auf die Tatsache zurückführen, dass sich der Verein in ruhigem Fahrwasser befinde, meinte der Vorsitzende Ernst Eberhardt.

Seinen Rechenschaftsbericht begann er Vorstand mit einigen wichtigen Zahlen. Mehr als 300 Arbeitsstunden wurden von den Helfern geleistet, wobei erstaunlicherweise die Hälfte dieser Stunden auf vier Mitarbeiter entfielen. „Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich in der Mitgliederwerbung vor allem in Bezug auf jüngere Bürger einiges tun muss“, so Eberhardt.

In Graphiken zeigte der Vorsitzende dann auf, dass der Bedarf an Helfern vor allem in den Bereichen „Entlastende Hilfe für Mensch und Tier“ und „Hilfe in Haus und Garten“ besteht. Fahrdienste würden zwar benötigt, seien aber oft auch eher dem ersten Bereich zuzuordnen. Die Kinderbetreuung stecke noch in den Anfängen. Der Bereich „Beratung“ mache gewisse Probleme. Eberhardt sieht hier den Verein vor allem als Vermittler, der zwar Hilfestellung leistet und durchaus „berät“, der aber Mitglieder, wenn nötig, an die richtigen Stellen wie Diakonie oder Pflegestützpunkt weiterleitet. Trotzdem müssen Helfer für Aufgaben, wie zum Beispiel das Ausfüllen von nötigen Formularen für das Beschaffen von medizinischen oder technischen Hilfsmitteln oder das Vermitteln von Kontakten zu Pflegeeinrichtungen, unbedingt geschult werden.

In der jüngsten Klausurtagung sollten Ideen gesammelt werden, wie man das größte Problem des Vereins angehen könnte, nämlich die zu geringe Helferzahl. Man war sich dort einig, dass aktiv Werbung gemacht werden müsse, um Neu-Mitarbeiter zu gewinnen. Die Tagungsmitglieder wollen in den nächsten Monaten ganz gezielt an die Öffentlichkeit gehen, auch mit Hinweisen auf die überarbeitete Homepage und mit einem neuen Flyer. Darauf sollen die Arbeiten, die der Verein leistet, neu definiert sein und eventuell die Arbeits-Bereiche anders benannt werden.

Geld in der Kasse

Der Vortrag der Kassenwartin Iris Mayer war kurz, da sie mit positiven Zahlen aufwarten konnte. Der Verein stehe finanziell gut da, durch Spenden, Vereinsbeiträge und Einkünfte aus dem Weihnachtsmarkt konnte sogar ein kleiner Überschuss verzeichnet werden. Die Kassenprüfer Karl Failenschmid und Hans Maier hatten denn auch nur Lob für die Arbeit von Iris Mayer, so dass Renate Mack die Entlastung des Vorstands vornehmen konnte.

Schließlich gab es noch Dank und Blumen des Vorsitzenden für Sonja Bader, die von ihrer Koordinations-Aufgabe „Fahrdienste“ zurücktrat.