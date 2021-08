Mit einem sehenswerten Alternativprogramm startet das Hayinger Naturtheater am kommenden Wochenende in die Saison. Das Hauptstück – „Don Quichotte von dr Alb ra“ – musste heuer bekanntlich erneut abgesagt werden, da im Frühsommer pandemiebedingt die Proben nicht stattfinden konnten. Die Theatermacher warten am Samstag, 21. August, gleich mit zwei neuen Formaten auf, nämlich dem „Theaterspaziergang im Märchenwald“ und einem „Mund...