Am 1. September haben 23 junge Menschen ihre Ausbildung im Haupt- und Landgestüt Marbach begonnen. Das Gestüt ist deutschlandweit der größte Ausbildungsbetrieb im Bereich Pferdewirt. Fünf Jahrhunderte lang werden im Gestüt Marbach bereits Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Pferden von Generation zu Generation weitergegeben. Seit der staatlichen Anerkennung des Ausbildungsberufes „Pferdewirt“ im Jahr 1975 werden im Haupt- und Landgestüt Marbach jährlich zahlreiche junge Menschen auf die vielseitigen Aufgaben als Dienstleister und Unternehmer in der Pferdebranche vorbereitet.

Zu den wesentlichen Aufgaben von Pferdewirten zählen die tägliche Pflege und Versorgung sowie die Ausbildung und das Bewegen von Pferden. Hierbei bietet das Haupt- und Landgestüt Marbach Ausbildungsplätze in drei von fünf möglichen Fachrichtungen an: Pferdehaltung und -service, Pferdezucht und Klassische Reitausbildung. Die weiteren Fachrichtungen Spezialreitweisen, Rennreiten oder Trabrennfahren werden in privaten Pferdebetrieben ausgebildet.

Während der in der Regel dreijährigen Ausbildungszeit durchlaufen die Auszubildenden auf den drei Gestütshöfen des Haupt- und Landgestüts Marbach unterschiedliche Ausbildungsstationen. Die Fohlenaufzuchtstationen auf den Vorwerken Hau, Schafhaus, Güterstein und Fohlenhof, das Landgestüt mit der Hengsthaltung und der EU-Besamungsstation in Offenhausen und den Servicestationen im Land, das Hauptgestüt mit den Stutenherden, die Landesreit- und Landesfahrschule sowie der landwirtschaftliche Betrieb und die Werkstätten bieten optimale Voraussetzungen, um die vielfältigen Lehrinhalte zu vermitteln.

Insgesamt stehen mehr als 50 qualifizierte Fachkräfte, darunter 20 erfahrene Pferdewirtschaftsmeister, für die Ausbildung zur Verfügung. Der Pferdebestand umfasst mehr als 500 Tiere: unter anderem rund 55 Hengste, 60 Stuten, 300 Fohlen zur Aufzucht, 40 Lehrpferde. Dazu gibt es Trainingsmöglichkeiten auf allen Höfen (Reithallen, Außenplätze, Geländestrecken). Die Beteiligung und Mitwirkung der Auszubildenden bei Veranstaltungen wie Hengstparaden, Reitpferdeauktionen, externen Messeauftritten und einer Vielzahl an touristischen Angeboten ist eine Besonderheit der Ausbildung im Haupt- und Landgestüt Marbach.

Auf den drei Gestütshöfen mit Vorwerken stehen den Auszubildenden mehr als 30 Zimmer in Wohngemeinschaften oder als Einzelzimmer zur Verfügung. Die Nähe zur Beruflichen Schule in Münsingen mit der Landesfachklasse für Pferdewirte bietet eine optimale Grundlage für das duale Ausbildungssystem. So finden auch überbetriebliche Lehreinheiten der Beruflichen Schule am Haupt- und Landgestüt Marbach statt. Zudem findet in Marbach jährlich der überbetriebliche Lehrgang mit Prüfung zum Eigenbestandsbesamer für Pferde statt. Als überbetrieblicher Ausbildungsort bietet Marbach zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten und Lehrgänge an, unter anderem Vorbereitungslehrgänge zur Meisterprüfung im Beruf Pferdewirt, Vorbereitungsseminare für Zuchtrichter, Sachkundelehrgänge Pferdehaltung und Grundlagenkurse in Pferdehaltung für Betriebshelfer. Zudem bietet das Landgestüt Ausbildungsplätze zum Landwirt und zum Hufbeschlagsschmied. Der Bewerbungsschluss für eine Ausbildung im Landgestüt Marbach ist immer der 30. November des Vorjahres.