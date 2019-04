Tritte gegen Polizeibeamte und Beleidigungen hatten jetzt ein gerichtliches Nachspiel: Am Rande des Stadtfests hatten drei betrunkene junge Männer im vergangenen Jahr auf dem Münsinger Polizeirevier randaliert und wurden jetzt zu jeweils sieben Monaten Haft beziehungsweise einer Geldstrafe verurteilt. Dabei ging es zunächst gar nicht um dass Trio selbst sondern den jüngeren Bruder eines der Angeklagten. Bei einer Routinekontrolle hatte die Polizei in dessen Rucksack Drogen gefunden und wollte seine Personalien aufnehmen. Das missfiel seinem älteren Bruder, der darauf bestand, zunächst mit diesem zu reden. Die Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis, das kümmerte ihn allerdings nicht. Die beiden Beamten entschieden sich dazu, den Jungen aufs Revier mitzunehmen, um die Sache dort in Ruhe zu klären und boten dem Angeklagten an, er könne dort auch hinkommen. Das tat dieser auch, durfte seinen Bruder jedoch nicht sofort sehen. Die Mutter sei verständigt, versicherten ihm die Beamten. Er könne im Schleusenbereich warten, sofern er sich ruhig verhalte. Das allerdings fiel ihm angesichts von 1,72 Promille, die später gemessen wurden, offenbar schwer. Zwischenzeitlich waren zwei Kumpels – jeder mit einer Flasche Bier in der Hand – eingetroffen, die ihn unterstützen wollten.

„Die drei haben sich gegenseitig aufgestachelt“, sagte einer der Polizisten als Zeuge in der Verhandlung vor dem Münsinger Amtsgericht unter Vorsitz von Direktor Joachim Stahl. Mit 1,42 beziehungsweise 2,06 Promille waren beide ebenfalls deutlich betrunken und die Polizei schickte sie zusammen mit einem Platzverweis hinaus. Der 23-jährige ließ sich nur widerwillig hinausschieben, der 31-Jährige hatte dazu noch weniger Lust. „Es ging nur mit Nachdruck“. Als er draußen auf der Treppe einen der Beamten beleidigte, wollten diese seine Personalien feststellen. Er hatte allerdings keinen Ausweis dabei und nannte lediglich einen Namen. Die Polizisten kündigten an, ihn in Gewahrsam zu nehmen, bis seine Identität geklärt sei. Jetzt freilich war er es, der gehen wollte. So drückten ihn die beiden Beamten zu Boden. Er habe auf dem Rücken gelegen und massiv getreten und geschlagen, berichtete der Zeuge. Er sei einmal am Knie getroffen worden – die Schmerzen hätten allerdings schnell wieder nachgelassen. Der 23-jährige Angeklagte, der sich schon entfernt hatte, kehrte zurück, um seinem Kumpel zu helfen. Er entriss dem Polizisten die Handschließe, so dass der von dem älteren Beschuldigten ablassen und sie zurückholen musste. Der zweite Beamte hielt den älteren Angeklagten fest und erhielt dann einen Tritt von dem 23-Jährigen. Dann scheiterten alle Versuche, den 31-jährigen auf den Bauch zu drehen, um ihm die Handschließe anzulegen. Zudem bemerkten die Beamten, dass der Jüngste versuchte, aus dem Gebäude herauszukommen, um seinen Freunden zu helfen. Dabei beleidigte er eine der Polizistinnen im Innenraum. „In der Situation haben wir uns für Pfefferspray entschieden“, sagte der Polizist, der einräumte, zwischenzeitlich daran gezweifelt zu haben, dass die Sache gut ausgehe. Das Spray wirkte und anschließend traf auch die aus Pfullingen und Metzingen angeforderte Verstärkung sowie ein Notarzt ein. Während der 23-Jährige keine Angaben machte, hatte der älteste Angeklagte die Vorkommnisse anders in Erinnerung. Man sei aufgebracht gewesen ja, aber dann hinausgegangen. Nach der Aufforderung habe er gehen wollen und die Beleidigung sei ein Fehler gewesen. Dann allerdings sei er von hinten gepackt worden ohne zu wissen, wer dies sei. Deshalb habe er sich verteidigt. Anschließend sei er auf dem Bauch gelegen und zwei Beamte hätten auf ihm gesessen. Er habe mehrfach gerufen, er höre auf.

Die Staatsanwaltschaft jedoch sah die Vorwürfe durch die Verhandlung bestätigt und forderte jeweils sieben Monate Haft sowie Arbeitsauflagen. Auf den jüngsten Angeklagten könne das Jugendstrafrecht Anwendung finden und damit eine Geldauflage in Höhe von 500 Euro. In seinem Urteil folgte das Gericht bei den Haftstrafen dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Diese wurden jeweils für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der 23-Jährige erhielt zudem eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro und bei dem 31-Jährigen eine Arbeitsauflage von 200 Stunden. Der 21-Jährige wurde nach Erwachsenenstrafrecht zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen a 40 Euro verurteilt.