Freiwillige Feuerwehr steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork“, stellte Clemens Oberhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hayingen am Dienstagabend zu Beginn der Hauptversammlung im Haus der Lilie in Ehestetten fest. Ohne funktionierenden Zusammenhalt könne keine Feuerwehr funktionieren, unterstrich Oberhofer: „Gerade im Einsatz muss sich jedes Truppenmitglied auf den anderen verlassen können.“ Als Feuerwehrmitglied gehe es darum, anderen zu helfen und sich gesellschaftlich zu engagieren.

In Hayingen sorge die Feuerwehr mit ihren fünf Abteilungen für die Sicherheit von 2210 Einwohnern auf einer Fläche von 63,3 Quadratkilometern. Oberhofer berichtete von vielfältigen Aktivitäten im Jahr 2018. Insgesamt seien 98 Übungen abgehalten worden, davon zwei für Atemschutzgeräteträger und eine Hauptübung auf der Burg Derneck mit den Abteilungen Hayingen, Ehestetten und Münzdorf. Vergangenes Jahr habe es 592 Einsatzstunden gegeben. Dazu seien viele Stunden für Übungen, Ausbildungen, Lehrgänge und gemeinnützige Arbeit gekommen.

Beförderungen und Ehrungen bei der Hayinger Feuerwehr

Im Rahmen der Hauptversammlung der Hayinger Feuerwehr standen Beförderungen und Ehrungen an. Zum Feuerwehrmann befördert wurden: Kai Bachmann, Jonas Baltes, Markus Beck (alle Hayingen) sowie Matthias Söll (Ehestetten). Neue Oberfeuerwehrmänner sind: Sebastian Babatz, Florian Bart, Fabian Müller, Patrick Ströbele (alle Hayingen), Thomas Buck (Ehestetten), Ludwig Enz, Matthias Haible, Lukas Holder (alle Anhausen) und Moritz Schwegler (Indelhausen). Neue Löschmeister sind Gerry Pukowski und Fabian Sedlmaier (beide Hayingen). Zum Brandmeister ernannt wurde Stephan Mark (Ehestetten). Das Leistungsabzeichen in Gold legten ab: Martin Aßfalg, Sebastian Babatz, Christian Bachmann, Jürgen Glöckler, Alexander Kohler, Peter Oberdorfer, Bernd Pfister, Sven Rall, Michael Rapp, Fabian Sedlmaier und Frank Schrade. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten: Thomas Buck, Sebastian Geidelhart, Holger Gramlich, Karin Knupfer, Klaudius König, Cristoph König, Fabian Müller, Markus Ott und Lukas Söll. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Egon Schädle (Anhausen) das Ehrenzeichen in Silber verliehen. rene