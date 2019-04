Die Freiwillige Feuerwehr Engstingen ist in diesem Jahr Veranstalter des Kreisfeuerwehrwandertags, der bereits zum 34. Mal stattfindet. Alle wanderbegeisterten Feuerwehrleute mit ihren Angehörigen aus dem Landkreis können am Sonntag, 5. Mai, von 8.30 bis 11.30 Uhr die Wanderstiefel schnüren. Start und Ziel ist an der Bloßenberghalle in Kleinengstingen. „Wir stellen regelmäßig die größte Gruppe bei den Wandertagen und waren bereit, in diesem Jahr die Organisation zu übernehmen“, berichtet der Engstinger Feuerwehrkommandant Anton Hummel. Ein Grund war nicht zuletzt das Jubiläum der Jugendfeuerwehr, die am Samstag, 4. Mai, und damit dem Namenstag von St. Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren, den 30. Geburtstag feiert.

Zum Wandertag eingeladen haben die Engstinger zudem mit ihnen befreundete Feuerwehren aus Tuttlingen, Schwieberdingen und der Insel Reichenau sowie die Engstinger Vereine – und alle hoffen auf zahlreiche Resonanz.

Zwei Routen mit einer Länge von entweder fünf oder zehn Kilometern stehen zur Auswahl. Start und Ziel ist jeweils an der Bloßenberghalle. Die Teilnehmer können zwischen 8.30 und 11.30 Uhr losmarschieren. Die Route führt von dort zur Bloßenbergstraße und über die B 312. Dann geht es leicht bergan auf dem Hohlweg bis zur Abzweigung Meidelstetter Straße. Hier erwartet die Wanderer eine Verpflegungsstation, und die beiden Routen trennen sich. Wer fünf Kilometer zurücklegen will, geht weiter in Richtung Skilift Kohltal und zurück zur B 312. Die Route verläuft ein Stück weit parallel zur Straße, ehe diese überquert wird und die Teilnehmer östlich des Bloßenbergs wieder zur Halle zurückkehren. Eineinhalb Stunden sind veranschlagt, mit 54 Höhenmetern fällt der Aufstieg moderat aus. Wer die längere Strecke wählt, setzt die Tour am Meidelstetter Weg in Richtung Haid fort und umrundet den Schwefelbuchwald mit dem Junkerkäpfle und zurück in Richtung B 312. Nach deren Querung geht es in nördlicher Richtung weiter, bevor die Wanderer abbiegen und zur Halle zurückkehren. Knapp drei Stunden sind für die Strecke mit ihren 183 Höhenmetern vorgesehen.

Rund 90 Helfer sind bei der Engstinger Feuerwehr für den Wandertag im Einsatz – als Streckenposten, bei der Zwischenstation, für die Meldestelle und die Bewirtung im Festzelt. Vor dem Start melden sich die Teilnehmer bei den Organisatoren. Sie erhalten ein Kärtchen, das bei der Zwischenstation sowie am Ziel abgestempelt wird sowie ein Präsent. „Für die stärkste Gruppe gibt es zudem einen Sonderpreis“, verrät Hummel. Die Anmeldung ist im Vorfeld des Wandertags oder am Veranstaltungstag möglich. Die Routen sind ausführlich beschildert und können zudem vorab durch den von Christian Glück von der Kohlstetter Abteilung eingerichteten QR-Code per Scanner vom Flyer ins Smartphone geladen werden beziehungsweise sind auch im Internet auf der Homepage der Engstinger Feuerwehr einsehbar. „Wir hoffen auf viele Teilnehmer“, so Hummel und er erinnert an den ersten Kreisfeuerwehrwandertag in Engstingen im Jahr 1978. Dieser fand in Form eines Sternmarschs statt und lockte 3000 Wanderfreunde an.

Nach der Wanderung am jetzigen ersten Maisonntag können sich die Teilnehmer im Zelt am Mittagstisch bei „Feuerwehrbraten“ stärken. Zudem werden Kaffee und Kuchen serviert, die Jüngeren können sich bei der von der Jugendfeuerwehr aufgebauten Spielstraße vergnügen.

Info Weitere Infos auf der Homepage unter www.feuerwehr.engstingen.de.

