Albklinik Großveranstaltung in der Alenberghalle geplant

Münsingen / Von Reiner Frenz

Sage und schreibe 1500 Unterschriften sind inzwischen gesammelt, in denen sich nicht nur Frauen für den Erhalt der Geburtshilfeabteilung der Münsinger Albklinik einsetzen. Diese übergab Simone Goller, eine der Initiatorinnen der Mahnwache vergangene Woche, am Montagabend an Eberhard Rapp, den Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt des Krankenhauses in Münsingen.

Rund 80 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung zum Treffen der Initiative im Gasthof Herrmann gefolgt, etwa 30 mehr als zwei Wochen zuvor: Das Thema treibt die Menschen nicht nur in Münsingen um. Das hatte sich ja schon am Mittwoch vor einer Woche bei der Mahnwache gezeigt, die eine ungeahnte Menschenmenge mobilisiert hatte. „Wir waren sprachlos, zu Tränen gerührt“, meinte Antje Buck, Teamleiterin der Münsinger Hebammen. Mit 100 oder 150 Teilnehmern wäre man zufrieden gewesen, mehr als 700 seien der Hammer gewesen: „Das war solch eine Ermutigung für das Team, für die ganze Gynäkologie an der Albklinik und hat uns in dieser schwierigen Zeit, in der alle in der Luft hängen, neue Power gegeben“, sagte Buck.

Es wird wieder verhandelt

Eberhard Rapp berichtete, dass inzwischen wieder verhandelt werde an einer Zwischenlösung bis zu einem Start der inzwischen genehmigten Hauptabteilung. Man könne aber noch nicht sagen, wie diese aussehen wird. Wichtig sei, dass es überhaupt eine Zwischenlösung gibt, „weil wir die Geburtshilfe nicht ein halbes Jahr lang zumachen können“.

Aufgabe der Bürgerinitiative sei es nun, politischen Druck aufzubauen, damit die Hauptabteilung nicht nur eine Zusage auf dem Papier bleibe. „Man muss schnell an einer Lösung arbeiten“, betonte der Allgemeinmediziner. Für ihn sei der 1. Oktober Stichtag und nicht erst der 1. Januar. Anfangen könne man auch mit nur zwei Geburtshelfern.

Von der Angst im Hinterkopf, dass die Schließung der Geburtshilfeabteilung dazu führen könne, dass das ganze Haus eines Tages geschlossen werde, sprach Katrin Benz, eine der Sprecherinnen der Initiative „Geboren in Münsingen“. Das sei in Gesprächen im Vorfeld auch Thema gewesen, meinte Eberhard Rapp. Es werde nicht daran gedacht, an der nächtlichen Bereitschaft an der Albklinik etwas zu ändern. Frage sei allerdings, wie lange dies gelte. Wenn die Klinik defizitär arbeite, würde das wohl nicht lange gelten, meinte eine der Diskussionsteilnehmerinnen. Rapp pflichtete bei: „Die Geburtshilfe ist ein ganz wichtiger Baustein für den Erhalt der Albklinik, ein Juwel, das großen Zuspruch erfährt, wegen der guten ärztlichen Leistung, der tollen Hebammen und des schönes Ambientes.“

Vom Verein Mother Hood aus Tübingen, der sich für das Recht auf eine sichere und selbstbestimmte Geburt mit der freien Wahl des Geburtsortes einsetzt, war Stefanie Bealek nach Münsingen gekommen. Sie empfahl Politiker direkt anzusprechen – „warum nicht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn?“ – vielleicht sogar den Petitionsausschuss anzuschreiben.

Antje Buck zeigte sich dankbar, dass Dr. Gerhard Schnitzer wieder an den Gesprächstisch zurück gekehrt sei, was belege, wie wichtig ihm die Geburtshilfe in Münsingen sei: „Deshalb haben wir Hebammen noch einen Funken Hoffnung“. Sie dementierte Gerüchte, die durch die Stadt geistern würden, wonach am 26. April die letzte Geburt an der Albklinik stattfinden werde: „Das stimmt nicht!“. Allerdings werde die Schließung der Abteilung immer wahrscheinlicher. Dass der Karren so an die Wand gefahren wurde, sei unverantwortlich, ergänzte Eberhard Rapp. Für eine kurzfristige Lösung sei es jetzt nötig, dass mindestens einer der beiden Münsinger Gynäkologen noch weitermache, drumrum könnte man mit zwei oder drei weiteren Ärzten anfangen und nicht gleich mit sechs bis acht.

Einer der Vorschläge, die bei der jüngsten Sitzung der Bürgerinitiative ins Gespräch gebracht wurden, sei leider abgelehnt worden von der Klinikleitung in Reutlingen, informierte Antje Buck. Es ging dabei um die Idee, Kaiserschnitte in Münsingen zu machen: „Die hätte uns Reutlingen schicken müssen“.

Kreisrat Klaus Käppeler erklärte, dass im Kreistag einmütige Bereitschaft herrsche, dass für die Albklinik eine Lösung gefunden werden müsse. Die Mahnwache vergangene Woche habe sicher Wirkung gezeigt, Eindruck hinterlassen. Für ihn sie die mögliche Auskreisung der Stadt Reutlingen ein großes Fragezeichen, etwas, was sich negativ auf die Albklinik auswirken könne.

Stellenausschreibung gefordert

Thomas Hagmaier wollte wissen, was jetzt konkret getan werden könne, schließlich sei eine Sofortlösung nötig, eine klare Botschaft. In der Diskussion war man sich einig, eine noch größere Medienunterstützung erreichen zu wollen, etwa durch SWR 1. Dann will man zeitnah eine Großveranstaltung in der Alenberghalle ausrichten. Angemahnt werden soll, dass es noch keine Stellenausschreibungen für Gynäkologen in einer Hauptabteilung Münsingen gegeben habe. Hier will man bei der Klinikleitung nachbohren. Weiter soll in Erfahrung gebracht werden, wie die Kapazitäten der umliegenden Geburtshilfeabteilungen aussehen. Auch von einem Brandbrief war die Rede.

Nach mehr als zwei Stunden wurde die Sitzung beendet. Der Kampf um die Geburtshilfe und letztlich auch um die Albklinik ist damit aber noch lange nicht zu Ende.