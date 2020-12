Das Jahr der Ausnahmen, Alternativen und Absagen:

Auch die Türchen des Gomadinger Adventskalenders am Rathaus werden heuer ohne musikalische Begleitung und Bewirtung geöffnet. Bereits zum zwölften Mal gibt es den Adventskalender, der von neun Künstlern aus der Region unter der bewährten Federführung von Heidemarie Wenzel-Schwarz gestaltet wurde. Die einzelnen Kunstwerke, die sich hinter den Türchen verbergen, eint das Motto „Märchen aus aller Welt“. Die Beschränkungen durch die Vorgaben der Corona-Verordnungen lassen heuer jedoch die gemeinschaftlichen, abendlichen Begegnungen zum Öffnen des nächsten Türchens nicht zu. Die Gemeinde hat allerdings als kleinen Trost ein Gewinnspiel gestartet. Wer den Titel des jeweils neu geöffneten Bildes kennt, kann die Lösung zwischen 17 Uhr und 15 Uhr am Folgetag entweder einfach per E-Mail schicken an: „ adventskalender@gomadingen.de “ beziehungsweise einen Zettel in den Briefkasten am Rathaus werfen. Die Tagessieger erhalten kleinere Sachpreise, die auch für Kinder geeignet sind und am Ende werden unter ihnen zwei Eintrittskarten für die Hengstparade 2021 verlost.